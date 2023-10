W zależności od rodzaju maszyn ukraiński eksport rok do roku spadł w granicach 30-60 procent. Za granicę wysłano jedynie 8 ciągników a ani jednego kombajnu. Czy to efekt wojny czy wzmożonego importu?

Ukraina sprzedaje za granicę coraz mniej maszyn rolniczych. Rok do roku wolumen eksportu drastycznie się skurczył - alarmuje ukraińska agencja Ukrinform. Według ekspertów to zarówno skutek trwającej wojny, jak i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw rolnych, które rezygnują z zakupów droższego sprzętu zachodniego. Maszyny z importu tylko w niektórych sektorach wypierają sprzęt krajowej produkcji.

Coraz mniej maszyn trafia za granicę

Według danych ukraińskiego Narodowego Centrum Badawczego - Instytutu Gospodarki Rolnej, w okresie styczeń-lipiec 2023 r. z Ukrainy wyeksportowano 8 sztuk ciągników, w tym 4 używane. W analogicznym okresie ub.r. sprzedano 15 sztuk ciągników, w tym 4 używane.

Wolumen eksportu sprzętu siewnego spadł do 1852 sztuk, czyli o 51% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Eksport kultywatorów i spulchniaczy spadł do 1036 szt., czyli o 39,8%, eksport kosiarek zawieszanych i ciągnionych o 47,8%, kopaczek i maszyn do zbioru ziemniaków o 59,1%. Jedyny wzrost eksportu odnotowano w segmencie pługów - o 14%, ale ilościowo to jedynie 777 sztuk i to dedykowanych do małych ciągników. Za granicę w tym roku nie wyjechał zaś żaden kombajn zbożowy.

Wojna i koniunktura

Cytowany przez portal ekspert Instytutu Gospodarki Rolnej - dr Jarosław Nawrocki, zauważa że to kolejny rok z tendencją spadkową w eksporcie ukraińskich maszyn rolniczych. Załamanie eksportu naukowiec przypisuje głownie rosyjskiej inwazji i utracie tradycyjnych rynków zbytu. W tym roku do zgubnych dla eksportu czynników doszło też pogorszenie kondycji ekonomicznej ukraińskich przedsiębiorstw rolnych. W efekcie bowiem wzrosło zapotrzebowanie na ukraińskie maszyny, tańsze od tych z importu. Według prognoz naukowców instytutu, tendencji spadkowej w eksporcie krajowych maszyn rolniczych bez zakończenia wojny nie da się odwrócić.

Branża inwestuje, gospodarstwa kupują

Powołując się na przeprowadzone wśród przedsiębiorstw rolnych badania, Ukrinform w innym artykule donosił, że choć firmy ograniczają duże inwestycje w park maszynowy, popyt na sprzęt znacząco nie osłabł a planowane wydatki w przeliczeniu na hektar -według prognoz - wzrosną w tym roku. Warto też wspomnieć, że wiele zachodnich firm z branży maszyn rolniczych w pojedynkę lub w kooperacji z ukraińskimi producentami realizuje wielkie inwestycje na Ukrainie. Powstają nowe fabryki, centra logistyczne i magazyny. Rządowa strategia zakłada zaś budowę 8 nowych fabryk maszyn i sprzętu rolniczego po wojnie - również z udziałem kapitału obcego.