Ukraina: Ponownie pobity rekord eksportu rolno-spożywczego

Według ukraińskiego instytutu ekonomiki rolnictwa w 2020 roku wartość eksportu towarów rolno-spożywcze z Ukrainy wyniosła ponad 22,39 mld dolarów amerykańskich w porównaniu z 2019 rokiem, gdy osiągnęła około 22,35 mld dolarów.

Jak podaje instytut, eksport rolny trzeci rok z rzędu bił rekordy. Jednocześnie przy 45 proc. miał on ponownie największy udział w całkowitym eksporcie Ukrainy. Wynik z 2020 r. pokazał najwyższy do tej pory wolumen eksportu oleju słonecznikowego (ok. 6,9 mln ton) i mięsa drobiowego (431 tys. ton).

Decydujący wpływ na wzrost sprzedaży zagranicznej ukraińskich produktów w tej grupie towarów miał znacząco większy eksport do krajów azjatyckich, o 16 proc. w stosunku do poprzedniego rekordu, wynoszącego 10,9 mld dolarów.

Z kolei dostawy do UE spadły o 11 proc. do około 6,7 mld dolarów, do krajów afrykańskich o 12 proc. do 2,9 mld dolarów, a do Wspólnoty Niepodległych Państw o ​​13,3 proc. do 1,3 mld dolarów.