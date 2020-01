Ukraina: Powierzchnia uprawy pszenicy ozimej po zbiory w 2020 r. nieco niższa niż w 2019 r.

W przeciwieństwie do powierzchni uprawy pszenicy ozimej wzrósł areał uprawy jęczmienia ozimego i żyta ozimego.

Jak podał ukraiński urząd statystyczny, na Ukrainie powierzchnia zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2020 r. wyniosła ogółem około 7,60 miliona hektarów, o 0,2 proc. więcej niż w 2018 roku.

Jednak powierzchnia uprawy pszenicy zmniejszyła się o 0,6 proc. do nieco poniżej 6,41 mln ha, podczas gdy powierzchnia zasiewów jęczmienia ozimego i żyta wzrosły odpowiednio o 3,9 proc. do prawie 1,05 mln ha i o 16,7 proc. do około 134 tys. ha.

Ponadto zasiano rzepak ozimy na prawie 1,3 mln ha, czyli o 0,3 proc. większej powierzchni niż w 2018 r.