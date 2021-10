Ukraina rozpoczyna reformę irygacji. Będą wspierać rolników

Ukraiński rząd będzie wspierał rolników stosujących technologie nawadniania gruntów. Odpowiednia uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy została podjęta 20 października. Pierwszy etap wsparcia będzie polegał na bezzwrotnej dotacji budżetowej w wysokości do 25 proc. poniesionych kosztów netto na systemy nawadniające oddane do eksploatacji od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. Środki mogą być przeznaczone na modernizację istniejących lub budowę nowych systemów irygacyjnych.

– Modernizacja nawadniania w południowych regionach Ukrainy co najmniej dwukrotnie zwiększy plony, co przyczyni się do wzrostu PKB i tworzenia nowych miejsc pracy – podkreślił premier Ukrainy Denys Szmyhal cytowany przez agencję Interfax Ukraina.

Obecnie Ukraina prowadzi negocjacje w sprawie pozyskania amerykańskich kredytów o łącznej wartości 4 miliardów dolarów na odbudowę infrastruktury inżynieryjnej systemów nawadniających i rozwój irygacji. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2022-2030. Ponadto Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności negocjuje współpracę publiczno-prywatną w zakresie przebudowy systemów irygacyjnych w południowych regionach Ukrainy z firmami z Izraela, USA, Francji i Chin.

Udział w programach rozwoju irygacji planuje brać m. in. KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Agroholding uruchomił pilotażowy projekt wprowadzenia nawadniania kroplowego na powierzchni ok. 300 hektarów.

– Irygacja to szansa na podwojenie plonów nawet w trudnych warunkach pogodowych. Kiedyś grunty, na których obecnie działamy, były nawadniane na powierzchni 5 tysięcy hektarów – mówi prezes KSG Agro Siergiej Kasjanow. – Mamy nadzieję, że przy szerokim wsparciu dotacyjnym i kredytowym możliwe będzie wdrożenie nie tylko naszego pilotażowego projektu nawadniania już w następnym roku, ale i przywrócenie w przyszłości systemów irygacyjnych na całej powierzchni, gdzie wcześniej istniały i gdzie teraz jest taka możliwość infrastrukturalna – dodaje.

Komentując start programu wsparcia Minister Polityki Rolnej i Żywności Roman Leszczenko podkreślił, że Ukraina wraz z innymi krajami musi odpowiedzieć na globalne zmiany klimatyczne, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo żywnościowe.

– Te rzeczy są ze sobą powiązane, jeśli stworzymy producentom rolnym odpowiednie warunki, zmodernizujemy systemy irygacyjne, to jednocześnie wzmocnimy naszą pozycję w bezpieczeństwie żywnościowym oraz zoptymalizujemy wykorzystanie zasobów wodnych i energii elektrycznej, co w dzisiejszej rzeczywistości również jest bardzo ważne – powiedział minister.