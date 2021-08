Ukraina: Wyższa prognoza zbiorów zbóż w 2021 r.

Serwis analityczno-informacyjny APK-Inform szacuje, że w tym roku na Ukrainie będzie można zebrać łącznie 75,6 mln ton zboża, o 16 proc. więcej niż w roku poprzednim. Prognoza sporządzona w ubiegłym miesiącu wynosiła 73,8 mln ton

APK-Inform przypisał lepsze perspektywy plonów wcześniejszym i średnim zbiorom. Z drugiej strony niedawne deszcze utrudniły prace żniwne i spowodowały lokalne problemy z przechowywaniem zbóż, a tym samym ryzyko nieurodzaju pszenicy i jęczmienia.

Mimo to prognozy dla pszenicy i jęczmienia można było jeszcze podnieść do odpowiednio 28,3 mln ton i 8 mln ton, co oznaczałoby wzrost rok do roku o 14 proc. dla pszenicy i 5 proc. dla jęczmienia. Szacunkowe zbiory kukurydzy na ziarno, które również zostały skorygowane w górę, powinny wynieść 36,2 mln ton, czyli o 22 proc. więcej niż w poprzednim roku.