Ukraiński sektor rolny domaga się od władz zapewnienia swobodnego tranzytu ukraińskich płodów rolnych przez terytorium państw członkowskich UE. Wzywa też do podjęcia równoważnych działań wobec krajów UE, które wprowadziły zakazy dla importu produktów z Ukrainy.

Przedsiębiorstwa z branży rolnej oraz związki i organizacje rolnicze Ukrainy wystosowały apel do premiera Ukrainy Denysa Szmygala, w którym domagają się rozwiązania problemów w eksporcie ukraińskich produktów rolno-spożywczych - donosi ukraiński portal Latifundist.

Krytyczna sytuacja w ukraińskim eksporcie

Apel dotyczy przede wszystkim działań zaradczych, które usuną przeszkody w eksporcie do Unii Europejskiej i tranzycie ukraińskich towarów przez terytorium UE. Branża apeluje także o wsparcie dla firm z sektora rolnego, które poniosły straty w wyniku ograniczeń, wprowadzanych przez kraje członkowskie UE dla produktów z Ukrainy.

O apelu skierowanym do rządu poinformował Ukraiński Klub Agrobiznesu (UKAB). Przedstawiciele sektora rolnego określają w nim obecną sytuację w eksporcie jako krytyczną. Wyrażają zaniepokojenie inicjatywami niektórych państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej, które zagrażają - w ich mniemaniu - ukraińskiej gospodarce.

Wet za wet w imporcie z UE

Sygnatariusze apelu postulują w nim szereg działań, jakie winny być podjęte przez władze, by rozwiązać problemy eksportowe. Domagają się, by rząd doprowadził do zniesienia przez Unię Europejską wszystkich ograniczeń dla importu ukraińskiego zboża, i to jeszcze przed 15 września 2023 r. Apelują też, by Ukraina nie dopuściła do wprowadzenia w UE nowych zakazów importu, albo też rozszerzone zostały listy produktów objętych zakazami.

Firmy i organizacje rolnicze z Ukrainy postulują, by władze podjęły równoważne działania w zakresie importu na Ukrainę produktów z tych państw członkowskich UE, które wprowadziły ograniczenia na ukraińskie produkty rolne i nie wypełniają zobowiązań w zakresie ich zniesienia i zapewnienia tranzytu tych produktów przez swoje terytoria.

Wzmożenie kontroli towarów z UE

Żądają też wzmocnienia kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych przez Państwową Służbę ds. Żywności i Konsumentów, w odniesieniu to towarów importowanych na Ukrainę z UE . Jak należy się domyślać, chodzi przede wszystkim o produkty importowane z krajów członkowskich, które wprowadziły ograniczenia dla importu z Ukrainy.

Wsparcie za straty

Oprócz tego branża rolna domaga się wsparcia finansowego dla ukraińskich eksporterów produktów rolnych, których dotknęły zakazy importowe wprowadzone w 5 krajach UE. Nie wskazano, kto miałby zapłacić zadośćuczynienie ukraińskim producentom, ale zasugerowano by poruszyć tą kwestię w rozmowach z Komisją Europejską, bo to jej decyzje te straty wywołały...