Urzędnicy wysokiego szczebla ONZ ostrzegają przed poważnymi i dalekosiężnymi konsekwencjami humanitarnymi i ekologicznymi katastrofy związanej ze zniszczeniem tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Wzrost cen żywności będzie nieunikniony, a bezpieczeństwo żywnościowe stanie się jeszcze bardziej nadwątlone.





Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że przerwanie potężnej zapory wodnej na Dnieprze będzie miało ogromny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, doprowadzi do wzrostu cen żywności i może spowodować problemy z wodą pitną dla setek tysięcy ludzi - podaje Reuters.

Zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego

Wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe będzie znaczący. Już teraz mamy trudności z bezpieczeństwem żywnościowym i jestem pewien, że ceny żywności wzrosną - powiedział szef pomocy ONZ Martin Griffiths dla BBC. Jak zaznaczył, to niemal nieuniknione, że będziemy świadkami ogromnych problemów ze zbiorami i zasiewami podczas następnych żniw.

Ukraina i Rosja to dwaj kluczowi producenci rolni na świecie i główni gracze na rynkach pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, rzepaku, oleju rzepakowego, nasion słonecznika i oleju słonecznikowego.

Wysadzenie tamy na Dnieprze

Tama, położona w odległości około 70 km od Chersonia i będąca częścią Kachowskiej Elektrowni Wodnej, została przerwana we wczesnych godzinach porannych 6 czerwca. Władze Ukrainy poinformowały, że odpowiedzialni za to są Rosjanie.

Mer Nowej Kachowki, Wołodymyr Kowałenko, powiedział PAP, że okupujący to miasto Rosjanie nie przeprowadzili żadnej ewakuacji ludności, a po kilku dniach zaproponowali możliwość wyjazdu do Czelabińska na Uralu. Zatopione tereny na wschodnim brzegu Dniepru znajdują się pod kontrolą rosyjskich najeźdźców. Okupanci nie udzielają pomocy Ukraińcom na tych obszarach. W ocenie sztabu generalnego ukraińskiej armii dochodzi tam wręcz do aktów przemocy wobec poszkodowanych cywilów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okupowanych przez Rosjan Oleszkach i Hołej Prystani, położonych nieopodal Chersonia.

Zanieczyszczenie wody przewyższyły normę 28 tys. razy

Minister podkreślił, że skutki zniszczenia przez rosyjskie siły tamy w Nowej Kachowce dopiero będą oceniane, ale już można stwierdzić, że będą bardzo poważne, zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi.

Laszko zaprzeczył doniesieniom niektórych mediów o wykryciu w kraju przypadku cholery, jednak ostrzegł, że ryzyko pojawienia się tej, jak i innych chorób istnieje.

Podtopionych zostało wiele obiektów kanalizacyjnych, miejsc pochówków zwierząt, szamb. I jeśli zanieczyszczona woda trafi do sieci wodociągowej, może to doprowadzić do wybuchu ostrych infekcji przewodu pokarmowego, w tym cholery - ostrzegł Laszko.

Minister poinformował, że pewne wskaźniki zanieczyszczenia wody w Dnieprze po wysadzeniu tamy przewyższyły normę 28 tys. razy.