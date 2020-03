Zasiewy pszenicy jarej na Ukrainie skończą się w tym tygodniu

O ile temperatura pozostanie wyższa niż normy sezonowe, a do końca tygodnia nie spadną deszcze, to umożliwi to w szybkim tempie ukraińskim rolnikom kontynuowanie kampanii

i zasiewów jarych: jęczmienia i pszenicy.

Eksperci przypuszczają, że do końca tygodnia, w takich warunkach kampania zasiewów jęczmienia jarego będzie zawansowana w ponad 50 proc., a siew pszenicy jarej dobiegnie końca.

Producenci obawiają się jednak niskiego poziomu wilgoci na w glebie. Ten czynnik może sprawić, że niektórzy z nich w ostatniej chwili zmienią plany zasiewu na 2020 r.

Rozpoczęto też zasiewy słonecznika na Ukrainie, w południowej Rosji i Rumunii, co potwierdza wczesny początek kampanii zasiewów tej wiosny