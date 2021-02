Zbiory 2020 w Rosji: Więcej zboża, mniej innych upraw

Produkcja zboża w Rosji, wynosząca łącznie około 133 mln ton, była w 2020 r. o 9,8 proc. wyższa niż w 2019 r.

Wynika to ze wstępnych danych opublikowanych w tym tygodniu przez Federalną Służbę Statystyczną (Rosstat).

Zbiory pszenicy wzrosły o 15,3 proc. do około 85,9 mln ton. Jęczmień zebrano w ilości ponad 20,9 mln t, o 2,2 proc. więcej, a zbiory żyta wzrosły nawet o 66,2 proc. do ok. 2,4 mln ton. Z kolei produkcja kukurydzy na ziarno wyniosła około 13,5 mln ton, czyli o 5,6 proc. mniej niż w 2019 roku.

W przeciwieństwie do zboża, rosyjska produkcja większości innych ważnych upraw spadła. W przypadku słoneczników o 13,7 proc. do około 13,3 mln ton, a buraków cukrowych o 40,4 proc. do 32,4 mln ton. Zebrano również około 19,6 mln ton ziemniaków i łącznie 13,8 mln ton warzyw, czyli o 11,3 proc. i 2,3 proc. mniej niż w 2019 r.