Gospodarstwo należące do znanego polskiego hodowcy norek zostało całkowicie zniszczone w wyniku walk rosyjsko-ukraińskich. Straty są ogromne.

Farma w Ukrainie w okolicach Iziuma, inicjatora #EUnitedAGRI i znanego hodowcy norek Szczepana Wójcika została kompletnie zniszczona, o czym w mediach społecznościowych poinformował sam właściciel. Co gorsza, rosyjscy najeźdźcy zabili część pracowników fermy.

"To jest polskie gospodarstwo należące do mojej rodziny. Na początku wojny udało się ewakuować większość naszych ukraińskich pracowników do Polski, resztę zabili Rosjanie, którzy opanowali obiekt. Teraz ukraińska armia wykończyła drani. Gospodarstwo zostało całkowicie zniszczone" - napisał Szczepan Wójcik pod filmem, dokumentującym ostrzał farmy rakietami.

Jak poinformował Polsat News, dokładna liczba zabitych pracowników ukraińskiej fermy nie jest znana. Wiadomo jedynie, że pracowało tam łącznie około 80 osób. Rosjanie na terenie gospodarstwa utworzyli swoją bazę, dlatego wojsko ukraińskie zniszczyło je doszczętnie, odbijając podbite tereny.

Właściciele oszacowali wartość gospodarstwa ze zwierzętami na 12 mln euro.