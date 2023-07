Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował o ustanowieniu tymczasowego zarządcy przymusowego na majątku Wiaczesława Kantora w Grupie Azoty z dniem 11 lipca 2023 r.

MRiT chce wprowadzić zarząd przymusowe na spółki Norica Holding S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Opansa Enterprises Limited i Rainbee Holdings Limited z siedzibami na Cyprze, ten rosyjski oligarcha kontroluje 19,82 proc. akcji Grupy Azoty.

Rząd polski chce przejąć w ten sposób przejąć 19,82 proc. akcji grupy Azoty o wartości to ponad 0,5 mld zł g należące do rosyjskiego oligarchy, Wiaczesława Kantora.

Minister rozwoju i technologii wprowadził od dziś tymczasowy zarząd przymusowy dla 3 firm należących do Wiaczesława Kantora. To rosyjski oligarcha, który poprzez spółki Norica Holding S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, oraz Opansa Enterprises Limited i Rainbee Holdings Limited z siedzibami na Cyprze, kontroluje 19,82 proc. akcji Grupy Azoty S.A. Sa one warte ponad pół miliarda złotych. Akcje Kantora w Grupie Azoty zostały póki co zamrożone.

"W związku z wpisaniem Norica Holding S.à.r.l., Opansa Enterprises Limited,Rainbee Holdings Limited oraz samego Wiaczesława Kantora na listę sankcyjną MSWiA, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podjął decyzję o ustanowieniu w tych spółkach tymczasowego zarządcy przymusowego. Ma to umożliwić przejęcie własności akcji posiadanych przez te firmy w Grupie Azoty S.A." - czytamy w komunikacie MRiT.

Eliminowanie rosyjskich wpływów

Według Waldemara Budy, jest to kolejny krok na drodze do wykluczenia wpływu Rosji na polską gospodarkę.

"Czy to poprzez uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych, czy ograniczanie rosyjskich wpływów i kapitału. Bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne Polski i jej obywateli jest dla nas największym priorytetem. Dlatego podjąłem decyzję, po konsultacjach z CBA i Ministerstwem Aktywów Państwowych, o wprowadzeniu kolejnego tymczasowego zarządu przymusowego" - pisze minister w opublikowanym oświadczeniu. Funkcję zarządcy przymusowego będzie pełnił mec. Radosław Kwaśnicki.

Oligarcha bez prawa głosu

Decyzja rządu oznacza, że Kantor traci prawa głosu na zgromadzeniach akcjonariuszy i wypłaty dywidendy. "Nie chcemy, by ten Rosjanin był w jakikolwiek sposób związany z polską, strategiczną spółką – liderem krajowego rynku nawozowego i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Musimy też pamiętać o działaniach Kantora w przeszłości, kiedy to w 2012 roku podjął próbę wrogiego przejęcia Grupy Azoty. Zabezpieczamy się też przed takimi działaniami" - zapewnia minister Buda.

Niestety, udział rosyjskiego akcjonariusza w Grupie Azoty w sytuacji wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską na Ukrainie, może być przeszkodą w pozyskiwaniu kapitału na projekty rozwojowe Grupy Azoty.

Jakie dalsze kroki?

Ministerstwo Rozwoju informuje też, jakie będą następne kroki w postępowaniu wobec udziałów oligarchy: "W pierwszej kolejności zostanie sporządzona wycena, czyli ustalenie wartości rynkowej przejmowanych pakietów (zgodnie z prawem, przejęcie następuje za odszkodowaniem odpowiadającym wartości rynkowej). Następnymi krokami jest ustalenie podmiotu/podmiotów, które przejmą akcje oraz wydanie decyzji administracyjnej o przejęciu określającej m.in. wysokość odszkodowania oraz wskazującej podmiot/podmioty przejmujące. Po tych działaniach nastąpi wpłata odszkodowania na określony rachunek bankowy podlegający zamrożeniu i przerejestrowanie papierów wartościowych na podmiot/podmioty przejmujące."

Trzeci zarząd przymusowy

Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził instytucję tymczasowego zarządu przymusowego. Może taki zarząd ustanowić minister rozwoju i technologii w firmie wpisanej na listę sankcyjną ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dotychczas zarząd przymusowy wprowadzono 11 października 2022 r. do firmy Novatek, a 4 listopada 2022 r. do PAO Gazprom.