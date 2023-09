Jest oficjalne stanowisko rządu: Jeśli KE nie przedłuży zakazu importu zbóż z Ukrainy, Polska wprowadzi taki zakaz samodzielnie.

Polscy rolnicy mogą spać spokojnie. Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu przedłużenie środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy niektórych produktów, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii.

- Dla rządu ochrona polskiego rolnictwa ma znaczenie priorytetowe. Dlatego Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską, aby przedłużyła zakaz importu zbóż z Ukrainy po 15 września 2023 r. W przeciwnym wypadku, Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym. Zakaz będzie obowiązywał do czasu, w którym uregulowane zostaną stosunki w sprawach rolnych pomiędzy Polską a Ukrainą - brzmi oficjalne stanowisko rządu.

Co konkretnie chce osiągnąć rząd?

W przyjętej we wtorek uchwale, Rada Ministrów wzywa Komisję Europejską do:

przedłużenia po 15 września 2023 r. zakazu importu z Ukrainy 4 produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, rzepaku (rzepiku) i nasion słonecznika;

podjęcia natychmiastowych działań, w celu wypracowania rozwiązań pozwalających na stabilne i efektywne funkcjonowanie lokalnych producentów w Polsce i w Unii Europejskiej.

I jeszcze raz podkreślono: w przypadku, jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września, Polska wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym. Zakaz będzie obowiązywał do czasu, w którym uregulowane zostaną stosunki w sprawach rolnych pomiędzy Polską a Ukrainą.

- Rząd nie zgadza się, aby ukraińskie zboże destabilizowało krajowy rynek rolny. Pomagamy naszemu sąsiadowi, ale musimy ochraniać polskich rolników - uzasadnia swoje stanowisko Rada Ministrów.

I stawia ultimatum:

- Nasz kraj zawiązał z Węgrami, Słowacją, Rumunią i Bułgarią wielomiesięczną współpracę, aby wspólnie zabiegać o interesy rolników wobec Komisji Europejskiej. Dzięki staraniom 5 przyfrontowych państw, KE wprowadziła do 15 września zakaz importu zbóż z Ukrainy. Jeśli KE nie przedłuży zakazu wwozu, Polska wprowadzi taki zakaz samodzielnie - zaznaczono w komunikacie.

Co na to Komisja Europejska?

We wtorek, późnym popołudniem, Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa ma przedstawić w Parlamencie Europejskim stanowisko KE w sprawie: ukraińskiego eksportu zbóż po wyjściu Rosji z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. Spodziewane jest też bezpośrednie odniesienie się do sytuacji związanej z embargiem na import zbóż z Ukrainy do pięciu państw przyfrontowych.

Będziemy śledzić dla Państwa na bieżąco obrady PE w tej sprawie.

Dodajmy, że do Parlamentu Europejskiego pojechali we wtorek m.in. także europosłowie i posłowie z ramienia PSL, którzy spotkali się z przewodniczącym komisji rolnictwa PE Norbertem Linsem przedstawiając mu swoją opinię na temat przedłużenia zakazu importu zbóż z Ukrainy do Polski i pozostałych 4 przyfrontowych państw UE, jak również Michał Kołodziejczak, który także zaplanował sobie spotkanie z Robertem Linsem, ale też z przewodniczącą PE Robertą Metsolą. Rozmowy mają dotyczyć przedłużenia zakazu i rozszerzenia listy produktów objętych embargiem.