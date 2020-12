Rząd wprowadza kwarantannę narodową od 28 grudnia br.

Jak poinformował Minister Zdrowia na konferencji zorganizowanej 17 grudnia br., Rząd zamierza wprowadzić kwarantannę narodową. Ma ona obowiązywać od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. Jakie dodatkowe restrykcje będą wprowadzone?

W czasie trwania narodowej kwarantanny zostaną zachowane dotychczasowe obostrzenia. Ponadto zamknięte zostaną hotele, stoki narciarskie i galerie handlowe. W galeriach handlowych będzie można tylko zrobić zakupów w drogeriach i aptekach.

Sklepy, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb mają być otwarte w czasie trwania kwarantanny narodowej.

W czasie trwania ferii szkolnych od 28 grudnia do 17 stycznia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie miała zakaz wychodzenia z domów bez opieki do godz. 16:00. W okresie trwania kwarantanny narodowej, wszystkie osoby, które przyjadą do Polski transportem zorganizowanym, będą musiały przejść 10-dniową kwarantannę.

W sylwestra, Rząd chce wprowadzić ograniczenie w przemieszczaniu się od godz. 21:00, 31 grudnia br. do godz. 6:00, 1 stycznia 2021 r.

Rząd zapowiedział surowe kary dla osób, które zdecydują się na złamanie powyższych restrykcji. Szczegółowe informacje i regulacje zostaną podane w kolejnym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Zamknięte stoki narciarskie.

Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Przedłużenie dotychczasowe zasad i ograniczeń

Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)

Ograniczenia w transporcie zbiorowym:

- 50% liczby miejsc siedzących, albo

- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15 m 2

Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób

Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji

Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki

Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15 m 2

Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00

Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.