Rząd znalazł pieniądze, żeby zapłacić za frekwencję. KGW szykujcie skarbonki

Rząd chce wypłacić nagrody za frekwencję, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Do rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzone zostały poprawki dotyczące zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu. Będą więc dodatkowe pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych i orkiestr dętych w gminach do 20 tys. mieszkańców, które wykazały się frekwencją powyżej 60%.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał gminom do 20 tys. mieszkańców bonusy finansowe z przeznaczeniem na KGW, orkiestry dęte i kluby sportowe za przekroczenie 60 proc. frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu. Czytaj więcej Ekstra pieniądze dla gmin za frekwencję ponad 60 procent Jak czytamy w komunikacie wydanym po posiedzeniu Rady Ministrów, właśnie zapewnione zostały środki na sfinansowanie tej akcji. Do rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzone zostały stosowne poprawki: w nowej rezerwie celowej zadekretowano kwotę ok. 1,07 mld zł z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych, w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców. Warto tu zaznaczyć, że wcześniej szacowano, iż na wypłatę obiecanych nagród za frekwencję rząd będzie musiał przeznaczyć nawet 1,62 mld zł. Rząd w komunikacje odnośnie autopoprawki zaznacza, że wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł. Źródłem finansowania zmian będzie zmniejszenie wydatków rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz rezerwy celowej "Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, finansowanie instrumentów i programów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa". Kiedy wypłacą te pieniądze? Niestety, kiedy konkretnie te pieniądze zostaną wypłacone - wciąż nie wiadomo. A jest to o tyle ważne, że do 15 listopada samorządy muszą przedstawić projekty budżetów, a niektóre z gmin, mają szansę otrzymać w sumie nawet 2,5 mln zł. Czytaj więcej Kiedy wypłacą bonus frekwencyjny na KGW, orkiestry i zespoły ludowe? W wyborach do Sejmu frekwencja wyniosła 74,38 proc. do Senatu – 74,31 proc. Czytaj więcej 15 grudnia wygasa pozwolenie na glifosat. I co dalej?

