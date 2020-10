Rzeczniczka PIS: Nie wycofujemy się z Piątki dla zwierząt

Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w kwestii ochrony zwierząt jest niezmienne. Nie wycofujemy się z Piątki dla zwierząt, jak zapowiedziała na Twitterze wczoraj wieczorem rzeczniczka PiS, Anita Czerwińska.

W ostatnich dniach pojawiło się kilka doniesień o „zamrożeniu” nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jak informował senator Jan Maria Jackowski informował „bardzo prawdopodobne, że tzw. piątka dla zwierząt po uchwaleniu senackich poprawek w ogóle nie będzie rozpatrywana przez Sejm i trafi do zamrażarki”.

Wczoraj zaś odwołano komisję rolnictwa, która miała zająć się poprawkami Senatu do noweli. Ponadto informacje o wycofaniu się PiS z „Piątki” przekazał redakcji farmer.pl poseł Jarosław Sachajko.

Jednak jeszcze tego samego dnia (27 października br.) rzeczniczka PiS, Anita Czerwińska, zapowiedziała na Twitterze, że „Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w kwestii ochrony zwierząt jest niezmienne. Nie wycofujemy się z Piątki dla zwierząt”.

W odpowiedzi rolnicy i przedstawiciele organizacji branżowych informowali, że również się nie poddadzą.

– My jako rolnicy też nie wycofujemy się z naszej walki o prawo do pracy. Wszystkich Was odwiedzimy i długo będziecie o Nas pamiętać – zaznaczył Mateusz Kulecki, znany w mediach społecznościowych jako „Kula”.

– Radziłbym Pani Poseł ciszej nad tą trumną. Nie podbijajcie bębenka, chyba że szukacie Państwo eskalacji konfliktu. Usiądźcie i rozmawiajcie z rolnikami o ustawie, a nie stosujecie politykę faktów dokonanych – napisał Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. – Rolnicy pokazują co myślą o ustawie w całym kraju i będą to robili ciągle. Do słów Pani rzecznik podchodzimy spokojnie, wiemy, że to nie będzie łatwa batalia o rolnictwo. Jesteśmy zwolennikami dialogu a próby stawiania nas pod ściana nie spotkają się z naszą aprobatą – dodał.

Na razie nie wiadomo jak rozwinie się sytuacja, jednak pewne jest, że rolnicy się nie poddadzą. O ich determinacji najlepiej świadczy skala protestów organizowanych w całym kraju w tej sprawie.

