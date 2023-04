Kierującemu ciągnikiem grozi kara 2 lat więzienia, po kolizji którą spowodował skręcając z drogi na pole.

Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 545, koło miejscowości Sątop w gminie Kozłowo, w powiecie nidzickim (woj. warmińsko-mazurskie). Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego ford z ciągnikiem rolniczym marki john deere. Choć kolizja wyglądała groźnie - nikt w niej nie ucierpiał. Mimo to traktorzystę czekają przykre konsekwencje.

Z ustaleń policjantów wynika, że 46-letni mieszkaniec gminy Kozłowo skręcił w lewo, by zjechać na pole, ale nie spojrzał wcześniej w lusterko. Tymczasem właśnie wyprzedzał go kierujący fordem 72-letni mieszkaniec gminy Bartoszyce.

Spowodowanie takiej kolizji to jednak nie powód, by kierowca ciągnika miał trafić za kraty. Okazało się jednak, że 46-latek jest nietrzeźwy i nie posiada w ogóle prawa jazdy. Mężczyzna wydmuchał w alkomat 1,9 promila alkoholu. Sprawca kolizji będzie się więc tłumaczył przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.