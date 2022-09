Traktorzysta chciał skręcić, jadący za nim nie wyhamował.

Do wypadku drogowego z udziałem ciągnika rolniczego doszło we Włodawie, w woj. lubelskim. Kierujący nissanem micra uderzył w ciągnik z doczepioną maszyną rolniczą i z obrażeniami ciała trafił do szpitala - podała KPP we Włodawie.

Do zderzenia doszło na ul. Chełmskiej, gdy traktorzysta zatrzymał się przed skrętem w lewo, by przepuścić pojazd nadjeżdżający z przeciwka. Jadący za nim nissanem kierowca nie zachował odstępu, więc nie wyhamował i najechał na doczepioną do ciągnika maszynę.

Niewielki nissan został wskutek zderzenia dosłownie zmiażdżony. Jego kierowca doznał obrażeń i trafił do szpitala. Obaj kierowcy, jak informuje policja, byli trzeźwi, zaś maszyna rolnicza posiadała właściwe oświetlenie i oznakowanie.