Hiszpania przypomniała Amerykanom, że wciąż nie zabrali do siebie ziemi skażonej plutonem, wskutek lotniczego wypadku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii zwróciło się do władz USA, by Amerykanie zabrali do siebie ziemię skażoną plutonem, w wyniku lotniczego wypadku sprzed pół wieku – poinformował dziennik "El Pais".

W wyniku zimnej wojny w latach 60. Amerykanie uznali reżim generała Franco w Hiszpanii, w zamian za możliwość stacjonowania amerykańskich wojsk i rozmieszczenia tam broni nuklearnej. 17 stycznia 1966 r. nad obszarem gminy Palomares w Hiszpanii, amerykański bombowiec B-52 z 4 bombami termojądrowymi zderzył się w powietrzu z latającą cysterną. W efekcie wszystkie bomby spadły na ziemię. Zadziałały zabezpieczenia i nie doszło do eksplozji, ale z dwóch uszkodzonych pocisków wypadły ładunki plutonu, powodując skażenie.

Na mocy porozumienia z 2015 r. Madryt miał zająć się zebraniem radioaktywnej gleby, a Stany Zjednoczone miały ją wywieźć na swoje terytorium. Do tej pory jednak USA zabrały w szczelnych beczkach tylko 1,3 tys. metrów sześciennych skażonej ziemi, która trafiła na pustynie w Nevadzie. Zostało do zabrania jeszcze około 50 tys. m3 gleby koło miejscowości Almierii. Amerykanie chyba się zbytnio nie palili do pracy…