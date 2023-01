Wraz z początkiem stycznia weszły w życie nowe zasady korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych przez rolników. Przede wszystkim rozszerzony został zakres odbiorców świadczeń rehabilitacyjnych.

Nowe warunki rehabilitacji zostały określone w ustawie z dn. 28 kwietnia 2022 r., która weszła w życie 15 czerwca br. Przepisy dotyczące rehabilitacji rolników emerytów zaczęły obowiązywać od nowego roku.

Kogo obejmą zmiany?

Do roku 2022 do ośrodka rehabilitacyjnego KRUS skierowany mógł być jedynie rolnik aktywny zawodowo. Podejście ustawodawcy zakładało, że celem pobytu w sanatorium jest poprawa stanu zdrowia, która ma na celu przede wszystkim możliwość dalszej pracy w gospodarstwie lub przywrócenie utraconej sprawności. Elementem wspólnym była jednak dalsza praca w gospodarstwie rolnym. Obecnie z turnusu rehabilitacyjnego finansowanego z KRUS skorzystać będą mogli dodatkowo rolnicy na emeryturze, a także opiekunowie osób niepełnosprawnych. Do każdej z tych grup skierowane zostały inne rozwiązania rehabilitacyjne.

Osoby, które nabyły prawo do emerytury rolniczej maja możliwość skorzystania z rehabilitacji leczniczej. Taki turnus będzie trwał 21 dni, czyli tyle samo, co w przypadku osób aktywnych zawodowo. Dokładnie określony został także zakres rehabilitacji – emerytowany rolnik będzie miał zagwarantowane średnio 3 zabiegi dziennie. Sam plan usprawniający zostanie w każdym przypadku określony przez lekarzy w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych uzyskali szansę na skorzystanie z turnusów regeneracyjnych, których celem jest poprawa ich kondycji psychofizycznej i jakości życia. Turnusy są organizowane w 7 dniowym trybie stacjonarnym. W tym przypadku pacjent może być kierowany nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Pobyt na turnusie regeneracyjnym jest bezpłatny. Tylko w roku 2023 KRUS planuje wystawić skierowania dla 600 osób.

Kryteria kwalifikacji na leczenie rehabilitacyjne

Przepisy formują pojęcie rolnika – seniora jako osoby pozostającej na emeryturze, w której przypadku występuje wielochorobowość (schorzenia kardiologiczne, pulmonologiczne, układu ruchu, czy zaburzenia demencyjne) i stosowana jest przewlekła farmakoterapia.

Ustawodawca wyróżnił 3 podstawowe kryteria, jakie stosowane będą w kierowaniu seniorów na leczenie rehabilitacyjne. Obejmują one warunki:

medyczne – wskazania i przeciwskazania do odbycia leczenia

proceduralne – wystawienie skierowania przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę, złożenie dokumentacji w jednostce KRUS, weryfikacja medyczna wniosku przez lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego

formalno – prawne – nie została określona górna granica wieku umożliwiająca skorzystanie ze świadczenia. Jedynym warunkiem jest pobieranie przez rolnika świadczenia emerytalnego.

Za każdym razem warunkiem niezbędnym, branym pod uwagę przy kwalifikacji na rehabilitację będzie samodzielność psychofizyczna, tzn. sprawność ruchowa, zachowane funkcje poznawcze i stabilny stan emocjonalny. Ze świadczenia wyłączone zostały tym samym, osoby niesamodzielne, czyli takie, u których istnieje konieczność długotrwałego lub stałego wsparcia innej osoby w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

W praktyce po skierowaniu przez lekarza i odbyciu zleconych badań zainteresowany świadczeniem rolnik musi złożyć wniosek w KRUS. Sam wniosek zachowuje ważność przez 6 miesięcy. Kolejny krok jest już po stronie ubezpieczyciela – rejestruje on zgłoszenia, sprawdza je pod względem formalnym i merytorycznym. W momencie uzyskania akceptacji lekarza związanego z Regionalnym Inspektorem Orzecznictwa Lekarskiego rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Dopiero po zaakceptowaniu przez niego terminu i miejsca rehabilitacji otrzymuje skierowanie. Należy pamiętać, że rolnik nie może jednak liczyć na zwrot kosztów dojazdu do sanatorium z miejsca zamieszkania.

Podkreślić należy, że korzystanie z rehabilitacji leczniczej i turnusu regeneracyjnego za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Stawki za świadczenia rehabilitacyjne

W latach 2023–2032 maksymalny limit wydatków funduszu prewencji i rehabilitacji, wynosi łącznie 27 316 800,00 zł. W poszczególnych latach przewidziane zostały następujące poziomy wsparcia:

2023 r. – 2 234 400,00 zł;

2024 r. – 2 436 000,00 zł;

2025 r. – 2 536 800,00 zł;

2026 r. – 2 620 800,00 zł;

W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, zastosowany zostanie mechanizm korygujący, który polega na limitowaniu liczby osób skierowanych na rehabilitację leczniczą lub turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia.

Gdzie realizowane będą świadczenia?

Turnusy regeneracyjne będą realizowane w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.