Podczas spotkania przedwyborczego Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, zapowiedział, że z zaplanowanych 6 mld zł inwestycji Polskiej Grupy Spożywczej w ciągu najbliższych 5 lat co najmniej 1 mld zł trafi do województwa lubelskiego.

Sasin, podczas spotkania z wyborcami, przekonywał, że województwo lubelskie odgrywa strategiczną rolę strategiczną rolę w inwestycjach Polskiej Grupy Spożywczej. Region nazwał spichlerzem Polski.

Z zaplanowanych 6 mld zł inwestycji w ciągu najbliższych 5 lat co najmniej 1 mld zł (…) trafi tutaj, w tym również do Krasnegostawu, do tutejszej cukrowni – powiedział szef MAP.

Duże pieniądze dla lubelskich cukrowni

Oprócz cukrowni w Krasnymstawie inwestycje mają być realizowane również m.in. w zakładach zbożowych w Krupem i cukrowni Werbkowice – dodał.

Mocno pracujemy nad tym, żeby właśnie ta część Polski podźwignęła się z tego bycia Polską B – powiedział. -Podział na Polskę A i B musi zniknąć. Dzisiaj – można powiedzieć – Lubelszczyzna to wielki plac budowy – stwierdził.

Jak poinformował Sasin w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do województwa lubelskiego trafi ponad 2 mld 75 mln zł, w tym 8 mln zł do Krasnegostawu.

W sumie - jak tylko te trzy programy podliczymy - to już ponad 9 mld zł trafiło do województwa lubelskiego. Oprócz tego są inwestycje realizowane bezpośrednio z ministerstw zdrowia, kultury, sportu i wielu innych, które realizują tutaj różnego rodzaju wsparcie lub inwestycje – wymienił.

Lubelszczyzna jest najuboższym regionem w kraju

Minister podkreślił, że województwo lubelskie pozostaje najuboższym regionem Polski. Obecnie średnia zamożność w województwie wynosi 52% średniej europejskiej.

Dla porównania – wskazał - średnia warszawska to 166 proc. średniej europejskiej. To pokazuje jak wielka praca jeszcze jest przed nami do wykonania. Jak wielkie pieniądze, jak wielki wysiłek musi być włożony w to, żeby te nierówności wyrównywać – przekonywał.

Do planów ministra aktywów państwowych odniósł się prezes Krajowej Grupy Spożywczej, Marek Zagórski. Wśród inwestycji planowanych w województwie lubelskim wymienił m.in. dostosowanie do wymogów nowej polityki klimatycznej i podniesienie jakości produkcji w cukrowni w Krasnymstawie (200 mln zł), budowę młyna kukurydzianego o wydajności 300 ton/dobę i rozbudowę magazynów na terenie Elewarru w Krupcu (ok. 200 mln zł w pierwszej fazie inwestycji), modernizację młyna w Zamościu pod produkcję mąki specjalistycznej (kilkadziesiąt milionów złotych), inwestycje w Fabryce Cukierków "Pszczółka" i akwizycję przynajmniej jednej firmy z obszaru przetwórstwa owocowo-warzywnego.