Sekretarz Generalny ONZ António Guterres zamierza omówić z każdą ze stron osobno warunki przywrócenia umowy zbożowej. Tymczasem Rosjanie wciąż atakują odeskie porty, a Ukraina ma coraz większe problemy z eksportem.

Zapowiedzi takie António Guterres wygłosił na środowej konferencji prasowej. Sekretarz Generalny ONZ wyjawił, że chce omówić kwestie wznowienia Inicjatywy Czarnomorskiej z każdą ze stron porozumienia osobno. Zamierza więc rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podała agencja Ukrinform. Tymczasem ukraiński eksport zboża drastycznie maleje, a Rosjanie ponawiają ataki na porty obwodu odeskiego.

Bez zbytniego optymizmu

W odróżnieniu od prezydenta Turcji, który zapewniał przez spotkaniem Władimirem Putinem, że jest pewien powodzenia swej misji, Guterres był bardzo ostrożny w swoich rokowaniach.

-Oczywiście kwestia ta będzie poruszana podczas naszych rozmów. Nie powiem, jak się czuję – optymistyczny czy pesymistyczny – jedyne, czego możecie być pewni, to to, że pozostaję zdeterminowany, aby zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby przywrócić Inicjatywę Czarnomorską, eksport ukraińskich produktów spożywczych i kontynuować naszą pracę na rzecz ułatwienia dostaw rosyjskiej żywności i nawozów w ramach reżimu sankcji – powiedział dziennikarzom Antonio Guterres.

Ukraiński eksport spada

Tymczasem ukraiński minister rozwoju społeczności, terytoriów i infrastruktury Oleksandr Kubrakow oficjalnie poinformował, że wskutek rosyjskich ataków od 18 lipca uszkodzonych i częściowo zniszczonych zostało 105 obiektów infrastruktury portowej. W wyniku ataków na porty naddunajskie i blokady portów czarnomorskich eksport ukraińskiego zboża spadł zaś o prawie 3 mln ton miesięcznie - podaje ukraiński Latifundist.

Rosjanie wciąż atakują ukraińskie porty

Bilans strat po stronie ukraińskiej jeszcze wzrośnie. Wczoraj Rosjanie kolejny raz zaatakowali dronami porty Reni i Izmail w obwodzie odeskim. Wskutek eksplozji i pożarów uszkodzone zostały budynki administracyjne, magazyny zboża, zbiorniki do przechowywania oleju oraz pojazdy mechaniczne - podały w komunikacie władze obwodu. Siedmiu rannych kierowców w ciężkim stanie trafiło do szpitala.