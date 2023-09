Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przesłał ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi „zestaw konkretnych propozycji” w celu przywrócenie porozumienia zbożowego - podała agencja Reuters.

Antonio Guterres napisał do szefa rosyjskiej dyplomacji przed planowanym na poniedziałek 4 września spotkaniem prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Turcji Tayyipem Erdoganem, na którym mają być omawiane warunki wznowienia umowy zbożowej, dotyczącej szlaków handlowych na Morzu Czarnym. Rosja sceptycznie odniosła się do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ.

Konkretne propozycje

Guterres zdradził w rozmowie z agencją Reuters, że przesłał ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi „zestaw konkretnych propozycji”, które mogą posłużyć do przywrócenia porozumienia zbożowego.

-Uważam, że przedstawiliśmy wniosek, który mógłby stanowić podstawę odnowy, ale odnowy, która musi być trwała. Nie możemy mieć Inicjatywy Czarnomorskiej, która przechodzi od kryzysu do kryzysu, od zawieszenia do zawieszenia. Musimy mieć coś, co działa i będzie działać dla wszystkich – powiedział dziennikarzom Guterres.

-Mamy pewne konkretne rozwiązania, które umożliwiają bardziej efektywny dostęp rosyjskiej żywności i nawozów do rynków światowych po odpowiednich cenach. Wierzę, że ciężko pracując, możemy znaleźć pozytywne rozwiązanie dla wszystkich – przyznał Sekretarz Generalny ONZ.

Żadnych rewelacji

List Guterresa skomentował dla Reutersa anonimowo pewien rosyjski dyplomata. Stwierdził, że nie ma w nim "żadnych rewelacji", bo zawierał głównie "poprzednie pomysły ONZ", które satysfakcjonowały Kremla.

Przed planowanym spotkaniem Putina z Erdoganem, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow rozmawiał w Moskwie ze swoim tureckim odpowiednikiem Hakanem Fidanem. Po spotkaniu Ławrow powiedział, że nie widzi żadnych oznak, by Rosja miała od Zachodu otrzymać gwarancje ustępstw, które są dla niej warunkiem przywrócenia umowy zbożowej. Ławrow zaznaczył, że Rosja ​​rozważy wznowienie umowy, jeśli spełnione zostaną jej żądania dotyczące poprawy warunków eksportu rosyjskiego zboża i nawozów.