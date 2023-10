W ostatnich dniach wiele emocji wzbudza projekt nazywany rolniczą Dwunastką, który wspólnie promują OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W przestrzeni pełno jest analiz i komentarzy mówiących o tym, co projekt ma na celu. O jego założeniach rozmawiamy z Władysławem Serafinem, prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – organizacji, która również została zaproszona do współtworzenia projektu. Z zaproszenia jednak nie skorzystała.

Farmer: Rolnicza Dwunastka zawiera postulaty, które zdaniem związkowców stanowią najprostszą drogę do uzdrowienia polskiego rolnictwa. Dlaczego Kółka Rolnicze nie chciały wziąć udziału w tej kampanii?

Władysław Serafin: Pewną satysfakcję sprawiły mi ostatnie wypowiedzi kolegi Obszańskiego, który sam przyznał, że jest to element gry politycznej. To jest właśnie podstawowy powód dla którego nie chcieliśmy się w to zaangażować. Panu Izdebskiemu, który przysłał mi tę propozycję odpisałem, żeby wylegitymował się jakimkolwiek mandatem związkowym, bo sam fakt, że ogłosił się prezesem, że jest doradcą premiera nie pozwala mu ogłaszać się twarzą polskiego rolnictwa. Kółka rolne nie są chłopcem do wynajęcia, który będzie wspierał wątpliwej jakości inicjatywy polityczne.

Przede wszystkim rolnicy muszą zrozumieć, że to jest uprawianie propagandy za państwowe pieniądze. W dodatku przez człowieka, który ma fatalną opinię, wyrok sądowy za oszukanie rolników. I teraz ten oszust, który okradł rolników, chce ich bronić? To jest absurd.

Oczywiście mi zaraz zostanie wyciągnięte, że w mojej sprawie toczy się śledztwo. Oczywiście, ale ja nie mam wyroku, wszystko wskazuje na to, że wkrótce się oczyszczę z zarzutów, nie okradałem rolników.

Serafin: to obecny rząd jest winien sytuacji na rynku rolnym

Ale wracając do tematu – to obecny rząd jest winien całej, obecnej sytuacji na rynku rolnym. Osoby, które próbują obecnie uprawiać politykę kosztem gospodarzy mają szeroką wiedzę i świadomość tego, jakie konsekwencje przyniosą ich decyzje.

Podpisy czołowych polityków PiS-u pod Rolniczą Dwunastką to hucpa polityczna w najczystszej postaci. Ludzie! Przecież oni mają dostęp do tajemnicy państwowej, wiedzą więcej niż ktokolwiek i tylko mącą w głowach rolnikom. To nie są obrońcy polskiej wsi. To szkodnicy, sprawcy tej katastrofy.

To są mocne słowa i poważne zarzuty. Z czego one wynikają?

W obecnym rządzie jest kilka osób, które pociągają za wszystkie sznurki, także w temacie polityki rolnej. To sa ludzie, którzy siedzą przy prezydencie, mają narzędzie, żeby działać, a jednak nic nie robią, w dodatku cała odpowiedzialność spychając na kolejnych ministrów, od których tak naprawdę nic nie zależy. Jeśli coś nie zostanie zatwierdzone na górze, to minister może góry obiecywać, a i tak nic z tego nie będzie.

To za wiedzą tych osób, które w tym momencie rysują się na obrońców rolnictwa polska ziemia oddawana jest w ręce obcokrajowców. To oni podejmują decyzje – tak jak to ma miejsce w Szczecinie – o przedłużaniu kolejnych dzierżaw obcokrajowcom, zamiast oddać je w polskie ręce. Na przykład taka sytuacja ma miejsce przy PRP Babinek, gdzie dzierżawa dla francuza została przedłużona bezprawnie i to na 20 lat, zamiast trafić w polskie ręce. To nie są czcze słowa. Tymi sprawami zajmuje się już prokuratura zarówno na mój wniosek, jak i na wniosek ministra rolnictwa. Takich spraw jest znacznie więcej, co najmniej kilkanaście. To wszystko jest tak jakby złodziej kradnąc rower jednocześnie krzyczał: łapać złodzieja.

Patrząc na to wszystko urasta we mnie przekonanie, że mamy do czynienia ze zjawiskiem jakby zorganizowanej grupy przestępczej w gospodarowaniu ziemi skarbu Państwa, która działa w oparciu o przepisy, które często sama sobie znowelizowała. A w dodatku robi to tak nieumiejętnie, że te przepisy również łamie.

Dzisiaj zbawcami polskiej wsi mianują się ludzie, w tym wielu działaczy Solidarności, którzy wykorzystują zaufanie rolników do robienia prywatnych interesów, np. powiększaniu obszaru gospodarstwa.

Teraz są wielkimi obrońcami, ale w marcu przy okrągłym stole rolniczym, kiedy były podpisywane ustalenia było zaledwie kilka osób. Przypomnę, tylko trzy organizacje: Kółka Rolnicze, Związek Młodzieży Wiejskiej i Agrounia się postawiły i powiedziały, że nie wyjdą z ministerstwa dopóki nie będzie podpisane porozumienie. To my zmusiliśmy ten rząd do podjęcia działań i wynegocjowaliśmy kwotę 10 miliardów wsparcia dla rolnictwa. To nie była inicjatywa rządu, tylko nasza. Inaczej nic by się nie zadziało.

Niech rząd nie robi siebie teraz obrońców wsi

To premier Morawiecki, w czerwcu 2022 roku podpisał zwolnienie granicy. Niech nie robią z nas idiotów, że oni teraz obrońcami i walczą o granicę.

15 miliardów, które rząd wydał na ratowanie rolnictwa, to jest połowa tego, co wyrządzili rolnikom szkody, a oni zapłacili za własne nieudolne decyzje i rządy. Do tego zapłacili z pieniędzy polskich podatników za własną nieudolność. To nie jest coś, co trafiło ekstra na polską wieś z dobroci serca premiera czy ministra, to są koszty jakie musieli pokryć w związku ze swoimi nieudolnymi działaniami. Bo to oni spowodowali kryzys, w wyniku którego tysiące gospodarzy dzisiaj bankrutuje albo zbankrutuje.

Rolnicza Dwunastka jest dzisiaj kolejnym oszustwem na polecenie rządu. To kolejna bezczelna ustawka PiS z wykorzystaniem narzędzia, którym stał się OPZZ.

To nie jest program ratowania rolnictwa, to jest spis 12 rzeczy, których PiS nie załatwił.

Czy to oznacza, że projekt pozbawiony jest sensu?

Oczywiście, że są to sprawy które trzeba załatwić, ale nie można robić idiotów z nas wszystkich, że nagle ktoś odkrył 12 problemów do załatwienia. To, co powiedział przewodniczący Solidarności to jest prawda, to zostało zrobione dla manipulacji politycznej i pewnego postawienia opozycji pod ścianą.

Każdy z rolników zna te problemy. Podkreślam, to są rzeczy, których nie załatwił przez osiem lat rządzenia rząd PiS-u, a teraz wykorzystując znowu media rządowe nagłaśniają na około ten bubel, robiąc z siebie dobrodziei. No takiego oszustwa nie mogę przemilczeć.

Stanowisko Kółek Rolniczych jest zatem w tej sprawie jasne. Uznaje Pan Rolniczą Dwunastkę za polityczną rozgrywkę?

Nie rozumiem dlaczego chcieli, żeby do tworzenia tego bubla przystąpiły Kółka. My jako organizacja związkowa nie jesteśmy od podpisywania listy niespełnionych obowiązków PiS-u. Ja to traktuję tak, że jest 12 spraw do załatwienia, które wyniknęły z nieudolności ośmiu lat rządów.

Nie możemy pozwolić na to, żeby dzisiaj manipulowano po raz kolejny nastrojami rolników, żeby pan Izdebski, zamiast odsiedzieć wyrok za okradanie, dziś udawał opiekuna tych, których okradł.

Niech nie oszukuje społeczeństwa poprzez wykorzystanie nazwy OPZZ, która sobie zawłaszczył. OPZZ nie jest żadnym ogólnopolskim porozumieniem związkowym. On jest nieporozumieniem sceny związkowej, on jest potężnym nieporozumieniem.

Apeluję do wszystkich członków koalicji demokratycznej, aby nie zważali uwagę na te głupie inicjatywy pana Izdebskiego. Te postulaty do załatwienia ma w swoich programach i Lewica, i Platforma i PSL, więc nie jest to żadne odkrycie świata na nowo. To są także spisane nasz cele statutowe. Nawet nie wysili się, żeby stworzyć coś swojego.

Wyraźnie od takiej formy manipulacji odcinam!

Są sprawy, które PiS załatwił dla wsi pozytywnie, chociażby, na wyraźny wniosek Solidarności RI, przy naszym wsparciu, prawo do zatrzymania gospodarstwa z chwilą przejścia na emeryturę rolniczą. Ale problemy nadal są i to takie, które nie zostały rozwiązane przez osiem ostatnich lat. Więcej, przez nieudolność rządu dołożone zostały kolejne, bardzo poważne kłopoty. Nie można zgadzać się na to, że sprawcy tego zamieszania ubierają teraz te problemy w postulaty i chcą o nie walczyć. Teraz? Teraz, gdyby się zdecydowali wyjść na ulicę, to trzeba by ich z tej ulicy pogonić. Oni nie mają prawa do protestów, bo 8 lat mieli czas na ich wykonanie. Teraz czas zejść godnie ze sceny, a nie wić się jak piskorze chwytając się każdej możliwej alternatywy.

Dziękuję za rozmowę.