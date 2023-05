200 martwych ptaków uprzątnęli strażacy z wody i brzegów Jeziora Powidzkiego, w powiecie słupeckim w Wielkopolsce. Wyniki badań dopiero we wtorek.

Wielu wielkopolskich rolników wstrzymało pewnie oddech, w związku z doniesieniami o padłych ptakach na Jeziorem Powidzkim, w gminie Powidz. Strażacy dwukrotnie - 1 maja oraz 5 maja - interweniowali tam w reakcji na zawiadomienia od mieszkańców. Łącznie zebrali około 200 sztuk martwych ptaków - głownie mew - donosi Głos Wielkopolski.

W działaniach nad Jeziorem Powidzkim brali udział strażacy z jednostek PSP Słupca i OSP Powidz, oraz inspektorzy weterynarii. Pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej padłe ptactwo uprzątnięto i zutylizowano, ale wcześniej pobrano próbki do badań. Przesłano je do analizy do Instytutu Weterynarii w Puławach.

Jak poinformował w regionalnych mediach starosta słupecki, wyniki badań będą znane w najbliższy wtorek 9 maja. Krążące wieści o ptasiej grypie są więc póki co jedynie spekulacjami. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy powiadomił już jednak o potencjalnym zagrożeniu wszystkich hodowców drobiu w okolicy.