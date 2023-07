Zagadkowa sytuacja ze spółką Skarbu Państwa, na zlecenie której prowadzony jest właśnie skup malin w woj. lubelskim zdaje się, że powoli się wyjaśnia. Tyle, że teraz, co innego zaczyna zastanawiać. Czy leci z nami pilot?

Od ubiegłego piątku wiemy, że na zlecenie spółki Skarbu Państwa, firma Owocmix prowadzi w woj. lubelskim skup malin.

Jaka to spółka Skarbu Państwa zleciła skup malin?

Redakcja farmer.pl wystosowała to pytanie do biura prasowego resortu rolnictwa z prośbą o oficjalną odpowiedź.

Domyślamy się jaka będzie. Choćby biorąc pod uwagę poniższe pismo, które Krajowa Sekcja Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność” wystosowała do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina.

Pismo dodajmy: "w sprawie, budzących niepokój pracowników Krajowej Grupy Spożywczej, informacji o włączeniu firmy w prowadzony obecnie skup malin".

- Byłby to kolejny, po interwencyjnym skupie zboża i obrocie nawozami, przypadek wykorzystywania tej Spółki Skarbu Państwa do prowadzenia doraźnych działań w tej części rynku rolno-spożywczego, gdzie pojawiają się problemy. Kwestia jest szczególnie kuriozalna ponieważ firma nie posiada odpowiedniej infrastruktury do przechowywania i przeróbki malin, a sugestie wykorzystania części magazynów, gdzie składowany jest burak cukrowy, nic w tej sprawie nie zmienią - piszą związkowcy.

I dodają:

- Takie instrumentalne traktowanie Krajowej Grupy Spożywczej grozi poważnymi konsekwencjami. Politycy, podejmujący arbitralne decyzje, zdają się nie zważać na ich ekonomiczny wymiar, kierując się doraźnym interesem danego resortu. W tym wypadku kwestia dotyczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który gorączkowo poszukuje sposobów na rozwiązanie bieżących problemów. W tym miejscu warto podkreślić, że formalnie Grupa podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych, stąd zdziwienie budzą informacje jakoby również inne resorty miały wpływ na jej funkcjonowanie - podkreślono.

Stanisław Lubaś, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność” pisze w piśmie do ministra Sasina:

- KGS SA powstała na bazie KSC Polski Cukier, o którą nasz związek ciężko i długo walczył i podejmowane przez nią decyzje nie mogą prowadzić do zachwiania jej kondycji finansowej a w skrajnym przypadku nawet upadku. Niektóre działania inspirowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane ze skupem zboża czy obrocie nawozami przyniosły naszej spółce ewidentne straty, których nie możemy kontynuować. Nasza spółka nie może być spółdzielnią rolniczą, która jak się niektórym wydaje może uregulować rynek rolny w Polsce, bo nie ma do tego potencjału, gdyż zdecydowana większość zakładów przemysłu rolno-spożywczego została za bezcen sprzedana i Skarb Państwa nie ma tam nic do powiedzenia. Jeżeli chcemy aby KGS SA odniosła sukces to musi ona działać na zasadach rynkowych. Dlatego zdecydowanie jesteśmy za tym, aby była ona nadzorowana tylko i wyłącznie przez Ministra Aktywów Państwowych, gdyż daje to rękojmię właściwego jej funkcjonowania i dobrej merytorycznej współpracy z naszymi organizacjami związkowymi, tak jak miało to miejsce dotychczas.

Kwestia szczególnie kuriozalna?

i zapytajmy: to po co została powołana KGS SA, ja nie właśnie do działania, ba, wręcz interweniowania na rynku rolno-spożywczym?

Przecież dokładnie właśnie o tym mówił ówczesny wicepremier Henryk Kowalczyk, uzasadniając jej powołanie!

Podkreślmy też to zdanie: "Niektóre działania inspirowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane ze skupem zboża czy obrocie nawozami przyniosły naszej spółce ewidentne straty, których nie możemy kontynuować".

Czyli nieujawnianie tego, kto faktycznie zapłaci za skup malin to działanie specjalne - by nie drażnić związkowców z Solidarności?

Sytuacja z KGS SA robi się coraz bardziej kuriozalna. Tylko dla kogo bardziej?