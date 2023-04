Ucieczka z urzędu ministra rolnictwa nie rozwiązuje w żaden sposób namnożonych problemów w naszym rolnictwie. Rolnicy nie oczekiwali jego dymisji. Liczyli na to, że on sam, jak i jego zastępcy w końcu wezmą się do roboty. Tymczasem znowu zostali oszukani.

Henryk Kowalczyk podał się do dymisji. Jednak nie odchodzi z rządu, ma być nadal wicepremierem, porzucił jedynie resort rolnictwa. Odszedł, ale jakby pozostał. Już nie będzie musiał dwoić się i troić, teraz skupi się na…, no właśnie, na czym?

Żarty na bok, bo sprawa jest poważna. Co z jego następcą? On nie będzie w randze wicepremiera? To dziwne, bo właśnie urząd ministra dawał piastującej go osobie przepustkę do zasiadania obok premiera przy rządowym stole. Przecież rządząca partia nie raz podkreślała, że sprawy rolników i wsi stawia na pierwszym miejscu. W jednej chwili pokazała, że jest inaczej. Niestety, ale takich chwil było jednak znacznie więcej.

Dymisja pana Kowalczyka nic nie rozwiązuje, na co zwracają uwagę sami rolnicy. Gdy wczoraj pikietowali pod Hrubieszowem, nie wspominali o jego odejściu. Takiego żądania nie artykułował Wiesław Gryn, lider Oszukanej Wsi. Po raz kolejny zwrócił się do rządu o realizację postulatów zawartych przy rolniczym okrągłym stole zachęcając rząd do traktowania ich serio. Apel nie poskutkował. Ten, do którego był on przede wszystkim adresowany dał nogę.

Tak po ludzku to szkoda mi już byłego ministra rolnictwa, że musiał odejść. Polityczna kalkulacja wzięła górę nad ludzką przyzwoitością i stało się. Będzie teraz kojarzył się z porażką i nic już takiego postrzegania jego osoby nie zmieni. Nie dowiemy się, czy poradziłby sobie z realizacją zobowiązań, które obiecał rolnikom. Wicepremier wybrał najprostszą drogę, ale nie najkrótszą dla siebie. Wydaje się jemu, że bierze udział w sprincie i już go zakończył, a to jest jednak maraton. Pozostając dalej w rządzie właśnie go rozpoczął i teraz znajduje się na pierwszym kilometrze. Zresztą nawet gdyby odszedł z niego, niewiele by to zmieniło, bo przecież zawodnicy z jego drużyny ciągle pozostają w grze, i teraz to właśnie oni muszą wziąć odpowiedzialność za wynik na swoje barki.

A może od samego początku wicepremier Kowalczyk blefował przy okrągłym stole? Miał w ręku jedynie parę dziewiątek, a licytował jakby miał co najmniej fulla. W imię politycznej poprawności podbijał stawkę. Chciał ograć rolników samym blefem. Na co liczył? Czy tylko na to, że jego podpis pod wynegocjowanymi ustaleniami załatwi sprawę? Blef nie wystarczył. Co prawda, taka strategia sprawdza się czasami w pokerze, ale tym razem było inaczej. Naprzeciwko wicepremiera przy stole nie siedzieli tylko gracze strachliwi, tacy, którzy nie potrafią nic odczytać z twarzy przeciwnika i sami są zmuszeni blefować bo nie mają dobrej karty. Pan Kowalczyk nie docenił ich. Rolnicy podbili stawkę i powiedzieli „sprawdzam”.

Ci, którzy nie dali się nabrać na psychologiczne triki wicepremiera jednak nadal pozostają w mniejszości. Ci z „Oszukanej Wsi”, zachodniopomorskiej Solidarności, Agrounii i Związku Młodzieży Wiejskiej okazali się – używając dalej slangu sportowego – bardzo wytrawnymi graczami. Pozostali, a przypomnijmy, że przy stole było blisko 50 krzeseł, grali na siebie, wyczekiwali lub wręcz blefowali jak sam minister rolnictwa kuszeni ciepłymi posadkami nie tylko w KRUS-ie. Gdyby nie ci, na których niewielu stawiało, zapewne okrągły stół byłby dla nich ostatnim spotkaniem z ministrem rolnictwa.

Jak już wiemy minister blefował. Przegrał, do czego się nie przyznał, a winę za swoją porażkę zrzucił na Komisję Europejską. Na nic więcej nie było go stać. A szkoda! Mimo tego, że on sam wypadł z gry, mógł przecież zachować się fair play i życzyć zwycięzcom dalszych sukcesów. Przegrać też trzeba umieć. Odchodząc wywrócił stół przy którym dopiero co siedział – to akurat jedyne pocieszenie dla rolników – nie będzie gdzie rozegrać kolejnej partii pokera.