Ten proces budził duże emocje środowisk rolniczych. Sąd Apelacyjny w Lublinie znacznie złagodził karę dla szefa OPZZRiOR, co nie zmienia faktu, że został skazany.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski z pewnością odetchnął z ulgą. Jego apelacja od wyroku odniosła skutek i sąd złagodził kary, jakie w 2020 roku orzekł dla niego i jego syna. Znany związkowiec usłyszał wtedy wyrok 4,5 roku bezwzględnego więzienia, a jego syn – 2,5 roku. Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił karę dla Sławomira Izdebskiego na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, a dla jego syna na 10 miesięcy w zawieszeniu.

Związkowiec przed sądem

Sprawa ta przed dwoma laty była żywo komentowana przez naszych Czytelników. Szef OPZZRiOR stanął wraz z synem D.I. przed sądem z zarzutami działalności na szkodę innych rolników. Prokuratura zarzucała im, że w ramach grupy producentów „Nasze Zboża” mającej siedzibę w Borkach Kosach w gminie Zbuczyn na Mazowszu, od 2013r. skupowali od innych rolników rzepak i kukurydzę, mając świadomość, że nie mają możliwości za nie zapłacić. Poszkodowani w ten sposób mieli zostać także dostawcy środków ochrony roślin, nawozów, gazu LPG i materiałów budowlanych. Obaj oskarżeni usłyszeli także zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur i uszczuplenia należności Skarbu Państwa o podatek VAT.

Zapadły w październiku 2020r. wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach nakładał na Izdebskiego i jego syna nie tylko kary więzienia, ale także obowiązek zapłaty grzywny i naprawienia szkody. Orzeczono wobec nich także zakaz prowadzenia dalszej działalności gospodarczej, polegającej na skupie, magazynowaniu i sprzedaży produktów rolnych.

"Ta sprawa nie kwalifikowała się nawet do wyroku w zawieszeniu A taki wyrok to jest po prostu bandytyzm. Jeśli chcą mnie wykończyć, jak Andrzeja Leppera, to trudno, ale niech nie atakują mojej rodziny"- komentował wówczas na gorąco Sławomir Izdebski na łamach Tygodnika Siedleckiego.

Wyrok po apelacji

Izdebscy złożyli apelacje od ogłoszonego w październiku 2020r. wyroku. Sąd Apelacyjny w Lublinie rozstrzygnął sprawę w końcu stycznia br., znacznie obniżając wyroki pozbawienia wolności dla obu oskarżonych i zawieszając ich wykonanie. Sławomirowi Izdebskiemu wymierzono kare roku więzienia, zaś D.I. – karę 10 miesięcy. Wykonanie oby wyroków zawieszono na okres 3 lat.

Obaj podsądni mają również orzeczone grzywny i zostali zobligowani do pokrycia części kosztów procesowych. Lubelski Sąd Apelacyjny uchylił jednak w stosunku do oskarżonych zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, magazynowaniem i sprzedażą produktów rolnych.

Sąd uchylił również Izdebskim obowiązek naprawienia szkody, bowiem szkody te zostały już przez nich wcześniej naprawione. To jedna z okoliczności, która wpłynęła na decyzję sędziego w rozpatrywanej apelacji.

Na złagodzenie kar wpływ miało również przeprowadzone postępowanie uzupełniające, w którym dopuszczono opinię biegłego z zakresu stanu przedsiębiorstw oraz rachunkowości. Wynika z niej, iż o niewypłacalności spółki „Nasze zboża” można mówić w dużo krótszym terminie, niż głosił akt oskarżenia. W wyniku opinii biegłego, lubelski sąd zmienił okres czynu przypisanego oskarżonym, ograniczając go do okresu od 8 października 2015 roku do 7 kwietnia 2016 roku.