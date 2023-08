64-letni mężczyzna wpadł pod kombajn. Operator maszyny i pracujący obok ciągnikiem porzucili poszkodowanego, nie wzywając pomocy. Mężczyzna zmarł.

Tragiczny wypadek wydarzył się w jednym z gospodarstw w gminie Busko – Zdrój, w województwie świętokrzyskim. W wyniku obrażeń spowodowanych najechaniem przez kombajn śmierć poniósł 64 – latek. Dwaj inni uczestnicy zdarzenia usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz nieudzielenia pomocy. Grozi im łączna kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Porzucony na polu

Ciało 64-latka zostało znalezione przez przygodnego świadka na polu. Okazało się, że to mieszkaniec gminy od kilku dni poszukiwany przez rodzinę. Sekcja zwłok oraz zabezpieczone na polu ślady sugerowały, że ktoś mógł się przyczynić do zgonu mężczyzny. W wyniku śledztwa wyszło na jaw, że denat kilka dni wcześniej pomagał przy żniwach.

"64 – latek miał wejść na pracujący kombajn i z niego spaść. Na wskutek najechania przez pracującą maszynę doznał rozległych obrażeń skutkujących śmiercią. Wszystko wskazuje na to, że kombajnista oraz traktorzysta wiedzieli co się stało, ale żaden z nich nie udzielił mu pomocy, nikt nie powiadomił służb ratunkowych. Śledczy podejrzewają, że do zdarzenia mógł przyczynić się alkohol. Ustalili, że co najmniej dwie osoby spożywały go podczas prac polowych." - czytamy w informacji z KPP w Busku-Zdroju.

Kombajnista i traktorzysta z zarzutami

Policjanci zatrzymali 65 – letniego operatora kombajnu zbożowego oraz 60 – letniego kierowcę traktora. Mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty nieumyślnego spowodowanie śmierci oraz nieudzielenia pomocy. "Za nieumyślnie spowodowanie śmierci człowieka, kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - podaje Policja.