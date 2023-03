8 zastępów straży pożarnej gasiło pożar baraku mieszkalnego, w którym spał właściciel budowanego obok domu. Mężczyzna poparzony.

Do pożaru doszło w sobotę późnym popołudniem w Rudnie, w gminie Krzeszowice, w województwie małopolskim. Palił się kontener mieszkalny obok budowanego domu jednorodzinnego. W kontenerze spał właściciel posesji.

Na miejsce zadysponowano aż 8 zastępów strażaków zawodowych i ochotników z PSP w Krakowie, OSP Rudno, OSP Tenczynek, OSP Zalas, OSP Krzeszowice, OSP Grojec, OSP Psary. Strażakom udało się dotrzeć do uwięzionego w płomieniach mężczyzny. Wskutek pożaru doznał on poważnych poparzeń. Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy ugasili płonący budynek. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.