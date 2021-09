Spotkajmy się Agro Show 2021. Jakie atrakcje przygotowaliśmy?

Wystawa Agro Show po rocznej przerwie z powodu pandemii koronawirusa, odbędzie się w Bednarach pod Poznaniem i potrwa od 24 do 26 września. Dla odwiedzających stoisko Farmera przygotowaliśmy mnóstwo nagród i atrakcji.

Przez cały czas trwania Agro Show każdy z odwiedzających będzie mógł napić się aromatycznej kawy parzonej przez naszego baristę, wypocząć w strefie chill-out oraz dostać upominkowy pakiet.

Od piątku zapraszamy również do wzięcia udziału w Farmerowym Kole Fortuny, to świetna zabawa, która dwa lata temu przyciągnęła wiele osób i cieszyła się niesłabnącą popularnością do ostatnich chwil trwania targów. W zabawie mogą wziąć udział zarówno duzi jak i mali, a do wygrania będzie mnóstwo nagród w tym m.in. prenumeraty, nagrody specjalne i upominki.

Czekamy na Was! :)

Znajdziecie nas na stoisku nr 288 (droga dla zwiedzających nr 3)