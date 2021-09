Spotkanie ministra rolnictwa z szefem AGROunii. Znamy szczegóły

Coraz bliżej spotkanie Grzegorza Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Michałem Kołodziejczakiem liderem AGROunii. Jak udało nam się dowiedzieć, ministerstwo wystosowało już oficjalne zaproszenie do szefa AGROunii. Wiemy, gdzie i kiedy ma dojść do rozmów.

W minioną niedzielę, podczas ostatniego dnia Targów Agro Show w Bednarach doszło do spotkania ministra rolnictwa Grzegorza Pudy z Michałem Kołodziejczakiem z AGROunii, która jednocześnie była jednym z wystawców targów. Po pikiecie rolników oraz rozmowie dwóch stron udało się ustalić termin wspólnego spotkania.

Jak mówił wówczas Kołodziejczak: Ustaliliśmy jedną rzecz, termin spotkania. Rozpoczynamy dwustronne rozmowy, AGROunia - ministerstwo rolnictwa. Zobaczymy co da się zrobić, trzeba to wziąć za dobrą kartę. Wiemy czego chcemy żądać, my wiemy jak wygląda dzisiaj sytuacja. spotkanie odbędzie się 4 października. Wiemy o pierwszych tematach, chcemy je rozwiązać.

Kiedy spotkanie ministra z AGROunią?

Ministerstwo rolnictwa potwierdza, że spotkanie nadal jest aktualne, a szczegóły odnośnie miejsca zostały doprecyzowane. Oficjalne zaproszenie zostało wystosowane dzisiaj do trzech przedstawicieli AGROunii, w tym Michała Kołodziejczaka. Ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki ministra, na miejsce rozmowy wskazano Targi Polagra na terenie MTP w Poznaniu, 4 października o godz. 12.

Będziemy informować o dalszych losach tego spotkania.