Jeżeli cła nie będą wprowadzone to czy to będzie drób, mleko masło, jaja i owoce miękkie to dalej będziemy zalewani tanimi produktami mówił Tomasz Obszański. fot. AK

Minął dzień spotkań organizacji rolniczych z ministrem rolnictwa w związku z sytuacją wzmożonego importu towarów z Ukrainy. Udział w nim wzięli przedstawiciele Polski, Rumunii, Słowacji, Czech i Bułgarii. Robert Telus po godzinie wyjechał. Rolnicy nie puścili mu tego płazem.

We wtorek 11 kwietnia w Rakołupach koło Chełma rozpoczęło się spotkanie rolniczej Solidarności z kółkami rolniczymi oraz przedstawicielami organizacji z Rumunii, Słowacji, Czech i Bułgarii. Podczas niego miały ustalenia dotyczące wspólnej polityki i żądań skierowanych do Unii Europejskiej.

Spotkanie bez Oszukanej wsi

Spotkanie rozpoczęło się jednak od skandalu. Na miejscu okazało się, że nie zaproszono na nie przedstawicieli "Oszukanej wsi". Zabrakło ich pomimo wcześniejszych zapowiedzi organizatorów rozmów.

Minister Rolnictwa przyjechał na spotkanie

Spotkanie rozpoczął Minister Rolnictwa Robert Telus, który zastrzegł, że będzie na nim obecny tylko przez godzinę. Jego wypowiedzi nie obyły się bez zgrzytów. W przerwie do głosu próbowali dojść przedstawiciele "Oszukanej wsi", ale ich uciszono.

Minister po około godzinie wyszedł ze spotkania. Na koniec próbował jeszcze rozmawiać z rolnikami, ale Ci mu przerwali, zarzucając lekceważący stosunek i brak czasu.

Na temat spotkania wypowiedział się również Michał Kołodziejczak, szef AGROunii,

- To jest farsa - powiedział podczas rozmowy z Moniką Chlebosz, reporterką Farmera. - To jest tylko i wyłącznie uciszanie polskich rolników w zaciszu remiz. To jest sprawa rangi międzynarodowej i to tam powinny trwać rozmowy i zapadać decyzje.

Będzie blokada w Dorohusku

Tomasz Obszański, który uczestniczył w spotkaniu, stwierdził:

- Jeżeli cła nie będą wprowadzone to czy to będzie drób, mleko masło, jaja i owoce miękkie to dalej będziemy zalewani tanimi produktami - w rozmowie z naszą reporterką.

Obejrzyj cały wywiad z szefem rolniczej Solidarności:

Co dalej ze wspólną strategią?

Mimo obietnic nowego ministra rolnictwa, Roberta Telusa, dotyczących ograniczenia napływu towarów zza wschodniej granicy związkowcy nie odpuszczają. Tuż po świętach, w okolicach Chełma doszło do spotkania przedstawicieli organizacji rolniczych z państwa graniczących z Ukrainą.

Spotykamy się, by ustalić wspólną strategię działania. Wszystkie kraje sąsiadujące z pogrążoną w wojnie Ukrainą zmagają się z podobnymi problemami związanymi z ogromnym napływem towarów. Każdy z naszych rządów jest też z góry w jakiś sposób zbywany przez Komisję Europejską. Liczymy, że razem osiągniemy sukces - mówi Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.

W spotkaniu udział wzięły udział polskie i międzynarodowe organizacje. Stronę polską reprezentowali

NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność - Tomasz Obszański i inni członkowie związku

ZZR Samoobrona -Marek Wyszyński

ZZ Ojczyzna - Mariusz Gołębiowski

OPZZ - Sławomir Izdebski

KZRKIOR - Władysław Serafin

AgroUnia - Michał Kołodziejczak

Związek Młodzieży Wiejskiej - Adam Nowak

Do wspólnego stołu zasiadli także przedstawiciele organizacji zagranicznych z Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji.

Czechy

CMSZP - Jiri Michalisko, Mrs Romana Zemanova, Karolina Menzlova

Agrarian Chamber - Vaclav Hlavacek

Association Private Agriculture - Jindrich Kostka

Rumunia

FORUMUL APPR - Alina Cretu

Bułgaria

National Grain Producers - Illa Prodanov , Natalia Shukadarova

Słowacja

ASYF - Peter Trisc

Na chwilę obecną organizatorzy oczekują na potwierdzenie udziału jeszcze dwóch organizacji.

Jeżeli nie będzie ceł na produkty protesty rolników będą kontynuowane?

Spotkanie ma służyć poruszeniu tematu ochrony rynków wewnętrznych, importu produktów rolnych z Ukrainy, a także wsparcia Unii Europejskiej dla krajów graniczących z UE.

- W spotkaniu wziął również udział nowy minister rolnictwa, Robert Telus - potwierdził w rozmowie z Framer.pl Tomasz Obszański. - Wspólnymi siłami możemy naciskać na Komisję Europejską, która powinna nałożyć te cła i pomóc krajom, które są zalewane tanimi produktami i tym tanim zbożem z Ukrainy.

Jeżeli cła nie będą wprowadzone, to czy to będzie drób, mleko masło, jaja i owoce miękkie, to dalej będziemy zalewani tanimi produktami - mówi Tomasz Obszański.

Tymczasowo zostały zawieszone strajki rolników zrzeszonych przy NSZZ RI Solidarność w Szczecinie. Rolnicy mają wrócić na ulice w czwartek po świętach.

W czerwcu mogą być duże protesty u nas na Lubelszczyźnie odnośnie owoców miękkich gdzie nie będzie można ich sprzedać albo ceny będą tak niskie że nie będzie po prostu się ich opłacało sprzedawać - podkreślał Tomasz Obszański.

Mimo obietnic rządowych nie zmieniają się tez plany dotyczące strajku na granicach. Ma on się rozpocząć w środę w Dorohusku i potrwać 3 dni.