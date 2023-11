Jak podaje IMGW-PIB, w środę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu, na obszarach podgórskich Sudetów krupa śnieżna, a na szczytach Sudetów oraz wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 5 cm.

W środę cały przez cały dzień, temperatura maksymalna od 8°C na północy do 11°C na południowym zachodzie kraju; chłodniej w obszarach podgórskich Karpat: od 5°C do 7°C. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h.

Prognoza pogody z środy na czwartek

W nocy z środy na czwartek na południowym zachodzie zachmurzenie na ogół małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami słabe, przelotne opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m.

Temperatura minimalna od 1°C na południu do 6°C na północnym wschodzie i 7°C na wybrzeżu, w rejonach podgórskich spadek temperatury do -1°C, 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy, na wschodzie początkowo zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na poranny czwartek

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w północno-zachodniej części kraju miejscami duże ze słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C na północy i na obszarach podgórskich Karpat do 13°C na południu i południowym zachodzie.

Wiatr umiarkowany, na obszarach podgórskich okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h.