Poniżej zamieszczamy "Sprostowanie" nadesłane przez biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wkrótce ustosunkujemy się do jego treści.

„W związku z publikacją pt. pt. „Jeśli będzie „Dobrostan zwierząt”, to tylko krów” red.

Pokory Kalinowskiej , która została opublikowana na portalu farmer.pl 26 maja 2020 roku o godzinie 09.58 zwracam się̨, na podstawie art. 31a.1 - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5. poz. 24, z późn. zm.) z prośbą o zamieszczenie sprostowania.

Sprostowanie

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „rolnik ma płacić za sporządzanie planu poprawy dobrostanu zwierząt nie więcej niż 1000 zł, jeśli będzie chciał realizować oba warianty, zapłaci więc do 2000 zł”. Gdyż wielkości te odnoszą się do maksymalnej wysokości refundacji kosztów, a nie do kosztu sporządzenia planu, które określa podmiot doradczy.

Również nieprawdziwe jest twierdzenie, że: „Polskie przepisy określiły, że przygotowanie planu poprawy dobrostanu zwierząt – uznane za koszty transakcyjne – pochłonie 15% wypłaconej płatności dobrostanowej.”, ponieważ refundacja tych kosztów, pomimo że pochodzi z budżetu działania, nie pomniejsza wysokości przysługującej rolnikowi za realizację wymogów działania płatności dobrostanowej”.