Ostatnio emocjonowaliśmy się informacją o cenie żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego, a jeszcze wcześniej komunikatem o niezwykle wysokiej stawce dochodu rolniczego z jednego ha przeliczeniowego.

Okazuje się, że średnia cena drewna też bije rekordy!

Drewno znowu droższe

Jak podał GUS, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1 m3, podczas gdy rok temu stawkę tę określono na poziomie 323,18 zł za 1 m3.

Co to oznacza? Ano to, że średnia cena sprzedaży drewna w Lasach Państwowych wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 1,32%. Czy to dużo? Może procentowo nie wypada to aż tak imponująco, ale nie da się ukryć, że - jaka konkluduje portal drewno.pl - to kolejny rekordowy poziom cen surowca drzewnego zanotowany pomimo trwającego kryzysu w branży drzewnej i spadających cenach wyrobów drewna.

Przypomnijmy, jeszcze w 2021 r. średnią stawkę za metr sześcienny drewna w LP szacowano na 212,26 zł, a rok wcześniej na 196,84 zł. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, najniższą średnią cenę sprzedaży drewna zanotowano w 2003 roku - 107,7 zł za 1 m3 i w 2009 roku - 136,54 zł za 1 m3.

Podatek leśny będzie wyższy?

Średnia cena drewna podawana w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyliczana jest na podstawie sprzedaży dokonanej przez nadleśnictwa Lasów Państwowych w pierwszych trzech kwartałach każdego roku i stanowi podstawę przy ustalaniu podatku leśnego.

Obliczona cena jest wypadkową sprzedaży wszystkich gatunków i grup sortymentowych surowca drzewnego.

Czy podatek leśny będzie wyższy? Tu tak samo, jak w przypadku podatku rolnego, na ostateczną stawkę do zapłaty będą miały wpływ dodatkowe czynniki, a konkretnie decyzja rady gminy.