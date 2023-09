Policja z Maklemburgii szuka sabotażysty, który na polu kukurydzy porozwieszał metalowe śruby. Jego wyczyny skutkowały zniszczeniem sieczkarni.

Do aktu sabotażu, skutkującego zniszczeniem mienia o dużej wartości doszło na plantacji kukurydzy w pobliżu Röbel na Pojezierzu Meklemburskim, w Meklemburgii -Pomorzu Przednim (Niemcy). Nieznany sprawca (lub sprawcy) celowo porozwieszał na roślinach metalowe śruby - informuje niemiecki Agrarheute.

Kukurydza była tam uprawiana na potrzeby biogazowni, należącej do przedsiębiorstwa rolniczego. Jej zbiorem zajął się operator sieczkarni Claas 960, która w wyniku pracy została kompletnie zniszczona.

Wiedział co robi...

Według policji z Neubrandenburga, która konsultowała sprawę z rolnikami, sabotażysta wiedział co robi. Porozwieszał śruby na takiej wysokości, by czujniki nie dostrzegły zagrożenia. W efekcie metalowe elementy wpadały do maszyny i rujnowały maszynę. Właściciele gospodarstwa oszacowali szkody na 150 tys. euro. Zbiory kukurydzy przerwano, bo sieczkarnia musiała przejść generalny remont.

Coraz surowsze wyroki

Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Agrarheute przypomina, że podobne wybryki od kilku lat stały się sezonowa plagą w niemieckich gospodarstwach. Sądy jednak coraz ostrzej traktują sprawców tych przestępstw uznając, że podobne wyczyny stanowią zagrożenie również dla ludzi, a nie tylko maszyn.

W 2017r. jeden ze sprawców takiego sabotażu usłyszał wyrok 1, 2 roku więzienia. W innej sprawie rozważany jest także wyrok skazujący za usiłowanie zabójstwa operatora.