USA zrobią "wszystko co konieczne", aby Rosja mogła swobodnie eksportować żywność, jeśli umowa zbożowa zostanie przywrócona - zapowiedział sekretarz stanu USA Anthony Blinken.

Stanu USA Anthony Blinken powiedział Blinken dziennikarzom w ONZ, że USA będą wspierać eksport żywności z Rosji, jeśli umowa zbożowa zostanie przywrócona - podała agencja Reuters.

-Oczywiście, jeśli wrócimy do umowy, będziemy nadal robić wszystko, co konieczne, aby wszyscy mogli swobodnie i bezpiecznie eksportować swoją żywność, w tym z Rosji i do Rosji – zaznaczył Blinken. -Chcemy zobaczyć tą żywność na światowych rynkach. Chcemy, aby wszyscy skorzystali z niższych cen – zapewniał sekretarz stanu.

Arogancka niechęć Zachodu?

Tego samego dnia podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, zastępca ambasadora Rosji przy ONZ Dmytro Polański stwierdził, że państwa zachodnie okazują „arogancką niechęć” do wszelkich postulatów i działań, które ułatwiłyby wznowienie porozumienia zbożowego ONZ z Moskwą. Podkreślił przy tym, że Rosja ma większy udział w światowym rynku pszenicy niż Ukraina oraz jest kluczowym eksporterem nawozów.

-Kraje zachodnie muszą skupić się na zapewnieniu swobodnego przepływu rosyjskiego zboża i nawozów do krajów, które ich potrzebują – powiedział Polański.