Rozpylanie w atmosferze specjalnych aerozoli ma blokować promieniowanie słoneczne, by przeciwdziałać ocieplaniu klimatu i suszy. Rząd USA poważnie rozważa takie działania, na co nie zgadza się Unia Europejska.

Z dokumentu strategicznego rządu USA wynika, że poważnie rozważa on wykorzystanie geoinżynierii do ingerencji w klimat na Ziemi. Wieści te z niepokojem odebrane zostały na całym świecie. Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz stosowania geoinżynierii, która pociąga za sobą modyfikacje pogody.

Amerykański pomysł

Plan rządu USA zakłada różne warianty działań, ale wszystkie sprowadzają się do blokowania części promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi - donosi niemiecki portal Agrarheute.

Jeden z wariantów zakłada wprowadzanie do atmosfery aerozoli, których unoszące się cząstki odbijałyby światło słoneczne. Pod uwagę bierze się tu np. wydmuchiwanie w powietrze dwutlenku siarki. W efekcie temperatura na przysłoniętej powierzchni globu miałaby się obniżyć, a kryzys klimatyczny zostałby opanowany - zakłada amerykański plan.

Zadanie na kilkaset lat

Naukowcy są w tej sprawie mocno podzieleni. Wykorzystanie geoinżynierii ma swoich zażartych zwolenników, ale większość ekspertów podchodzi do tej kwestii ostrożnie, wskazując że konsekwencje takich działań dla rolnictwa i przyrody są zbyt nieprzewidywalne. Eksperyment poza horrendalnymi kosztami pociągałby za sobą olbrzymie ryzyko.

Obliczono, że aby utrzymać temperaturę na poziomie z 2020 r., trzeba by co roku wprowadzać do atmosfery 5 do 8 razy więcej dwutlenku siarki, niż wyrzucił z siebie wulkan Pinatubo na Filipinach. Jego erupcja w 1991 roku faktycznie na krótki czas obniżyła globalną temperaturę. Według amerykańskich szacunków operacja kosztowałaby 18 miliardów dolarów rocznie. Tyle, że musiałaby trwać kilkaset lat. Japończycy z kolei obliczyli, że codziennie 6700 samolotów musiałoby przenosić dwutlenek siarki do stratosfery. Efektem zaś tych wysiłków miałby być spadek temperatury o jeden stopień!

Kosmiczne parawany i białe chmury

Inny scenariusz działań rozpatrywany przez USA, to rozpylanie w atmosferze wody morskiej, by powstawały tam wielkie białe chmury, które odbijać będą promienie słońca. Kolejny to zainstalowanie w kosmosie wielkich parawanów, które osłonią Ziemię przed Słońcem. A ostatni wariant przewiduje rozjaśnienie powierzchni całej Ziemi, by odbijała więcej słonecznego światła. Za wzór podaje się to białe mury i jasne dachy budynków w ciepłych krajach.

Choć amerykańskie pomysły przypominają scenariusze filmów science fiction, niektóre operacje geoinżynierii klimatycznej są możliwe do przeprowadzenia. Dlatego naukowcy i politycy na świecie z obawą spojrzały na entuzjazm USA, by plany te wcielać w życie.

Europa protestuje

Efektem tego jest zapowiedź Komisji Europejskiej o wprowadzeniu zakazu geoinżynierii, której zadaniem jest modyfikacja pogody i zatrzymanie zmian klimatu. Według Brukseli, sztuczne interwencje człowieka mające na celu zmianę klimatu, niosą za sobą "niedopuszczalne" ryzyko. Eksperymenty takie łatwo mogą wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do katastrofalnych skutków.

Oprócz tego władze UE wskazały, że stawiają na naturalne działania skutkujące redukcją emisji gazów cieplarnianych i poprawą bioróznorodności. Europa takie programy wciela w życie, czego przykładem jest Zielony Ład i nowe podejście do rolnictwa, leśnictwa, energetyki i przemysłu. Amerykańskie pomysły zdają się zaś mieć na celu jedynie odwleczenie w czasie podobnych zmian w tamtejszej gospodarce.

KE wezwała do międzynarodowych rozmów na temat zagrożeń i zarządzania geoinżynierią.