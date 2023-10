Rolnictwo potrzebna jest przede wszystkim przewidywalność, a nie kolejne obietnice – mówi w rozmowie przedwyborczej Stefan Krajewski, rolnik, poseł i kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Farmer: Kampania wyborcza jest bardzo trudna, bardzo brutalna. Powiedziałabym, że PSL stoi gdzieś delikatnie z boku tego wszystkiego, ale mimo to ma bardzo konkretne propozycje dla wsi. Co chcieli byście, żeby się zmieniło?

Stefan Krajewski: Wielu posłów obecnej kadencji, wielu kandydatów na posłów, na senatorów, to ludzie związani z wsią, z rolnictwem, ale też samorządem, gdzie tej wojny polsko-polskiej nie ma. Jest za to wspólna gra o to, żeby zbudować drogę, żeby coś naprawić, coś wyremontować i to jest wspólne działanie. Tego mi brakuje przez całą kadencję, że nawet jeśli mówimy o rzeczach, wydaje się, że wspólnych, to gdzieś zawsze ten pierwiastek walki politycznej musi być pokazany.

Mamy wiele pomysłów na to, jak poprawić sytuację na polskiej wsi, w polskim rolnictwie, bo widzimy wiele zaniechań w ciągu ostatnich 8 lat. Pamiętam program rolny PiS-u z 2014 z późniejszymi odsłonami, ale niewiele z tego udało się zrealizować.

Dzisiaj widzimy, że chociażby plan strategiczny dla wsi trzeba przebudować, trzeba doprowadzić się do tego by to nie ekoschematy, w których rolnicy zastanawiają się jak je spełnić, jak wypełnić te wnioski, jak pozyskać te środki, by to nie ekoschemty dominowały, ale trzeba powrotu do modernizacji, do działań inwestycyjnych tych, które faktycznie rozwijały i rozwijają polską wieś.

Ja jestem posłem z województwa podlaskiego, jestem od lat związany z rolnictwem, z branżą około rolniczą, więc widzę te potrzeby i ciągle zgłaszam to i na sejmowych komisjach rolnictwa, i w mediach, kiedy mam możliwość dyskusji, debaty z posłami, z ministrami z PISu, których jest tak dużo dzisiaj,j a nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi sprawami.

Dzisiaj wyzwaniem jest naprawa chociażby systemu informatycznego w ARiMR, który po 20 już latach funkcjonowania Agencji wydaje się, że powinien chodzić jak szwajcarski zegarek, a widzimy ciągłe problemy i dzisiaj pracownicy agencji zastanawiają się, w oparciu o co, będą wypłacać zaliczki, pieniądze w ramach płatności bezpośrednich w 2023 roku, bo przecież to nic nie działa na dzień dzisiejszy.

Ale problemem jest też chociażby aplikacja suszowa, która miała tyle spraw ułatwić. Okazuje się, że to nie działa. Ogromne pieniądze wydane na coś, co się nie sprawdza.

Obszar po obszarze można by było dzisiaj wskazywać co jest do naprawienia. Mała retencja, mikroretencja - przecież były plany, były projekty, ale trzeba nie z planów, nie z projektów, rozliczać rządzących, ale z efektów, co udało się przez te lata zrobić. Udało się zrobić niewiele i to trzeba zmienić bo widzimy stepowienie wielu obszarów naszego kraju. Trzeba sprawić, by te właśnie wszystkie inwestycje przeprowadzić szybko i sprawnie.

Trzeba oczywiście też, doprowadzić do tego, by ta definicja aktywnego rolnika zaczęła w końcu działać, bo widzimy, że wszyscy chętnie występują o dopłaty natomiast później, jeśli dochodzi do tego, żeby wykazać się, czy to dopłatach do paliwa, czy to też w różnej pomocy suszowej, to tak naprawdę około 400 000 rolników tylko z tego korzysta. I to dzisiaj trzeba zmienić. Tak, żeby pieniądze trafiały do tych, którzy z jednej strony ponoszą koszty, a z drugiej strony czerpią zyski, ale często też muszą produkować poniżej kosztów i to trzeba zmienić.

Trzeba zagwarantować minimalne ceny gwarantowane, bo nie może być tak, że rolnik który produkuje i niewiele od niego samego jest zależne, bo on oczywiście musi wykonać swoją pracę jak najlepiej, ale jest polityka, są zapisy Wspólnej Polityki Rolnej, są zapisy polskie, ale też pogoda, która często nie sprzyja rolnikom, powoduje to, że rolnicy nie mogą sobie od początku do końca wszystkiego zaplanować. Jednocześnie widzimy, że kiedy rolnicy inwestują to też dzięki temu rozwijają się firmy rolnicze, cała branża okołorolnicza, ale też chociażby deweloperzy, budowlanka korzysta z tego.

Kolejną sprawą jest zagospodarowanie pustostanów. Widzimy w wielu miejscowościach opuszczone siedliska, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie tylko ten, który ma zarządzać finansami i zarządzać ziemią, ale też wspierać konkretnie polskie rolnictwo, mógłby do nabyć do zasobu skarbu pastwa, a później samorządowcy za symboliczną złotówkę mogliby sprzedać ludziom, którzy chcą się osiedlić na wsi, którzy chcą z czasem podjąć się gospodarowania, ale czasem po prostu mieszkać na wsi, z dala od dużego miasta.

Trzeba przypomnieć sobie też o tych wszystkich, którzy ciężko przez lata pracowali, bo z jednej strony bardzo często słyszymy od rządzących jak to podnieśliśmy wiek emerytalny, tylko trzeba przypomnieć że do końca 2017 roku zagwarantowaliśmy to przekazanie gospodarstw na starych zasadach.

Poprawkę zaproponowaliśmy w 2016 roku, ta poprawka nie przeszła, ale rządzący do 2023 roku nie zrobili nic, żeby wrócić do tego rozwiązania. Przecież wiele nowych projektów było realizowanych w ostatniej kadencji, a tym tematem się nie zajęli. To jest dobry moment, żeby do tego wrócić i wspierać tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Nie sztuką jest to opowiadanie i składanie ciągłych obietnic, to co słyszymy od lat, ale to co zostało zrobione, bądź nie zrobione.

Produkcja trzody chlewnej została wygaszona ze względu na ASF, ale później też żaden program nie pozwolił na odbudowę tych stad. Dalej jest sytuacja na rynku mleka, kiedy zgłaszaliśmy te problemy już na wiosnę, zimą tak naprawdę, to słyszeliśmy, że nie ma potrzeby ingerowania, a dzisiaj te najmniejsze zakłady płacą około 1,50 zł nawet za litr mleka.

Rolnicy, którzy w ostatnich latach zainwestowali, ponieśli duże wydatki, zaciągnęli kredyty, dzisiaj nie są w stanie sami tego spłacać i mówimy o chociażby o tym kredycie 1%, bo taki kredyt był możliwy i dzisiaj, czy Bank Gospodarstwa Krajowego, czy właśnie KOWR może być gwarantem tego, że ten kredyt ma takie oprocentowanie. Jeśli te kredyty będą, to rolnicy chętnie będą inwestować, chętniej młodzi rolnicy będą zostawać na gospodarstwach, bo dzisiaj widzimy często, że młode pokolenie już nie chce się zajmować tym ciężkim tak naprawdę zajęciem.

Jeszcze przy produkcji roślinnej to mamy ten kalendarz, jakoś tak łatwiej określony, wiemy kiedy przychodzi czas na kolejne zabiegi, co musimy zrobić, s przy produkcji zwierzęcej, przy produkcji mleka zwłaszcza to jest 365 dni w roku, często zarwane noce, często trzeba wstać do porodu, przypilnować czegoś.

Jeśli nie ma dobrego klimatu dla rolnictwa, to młodzi nie chcą się tym zajmować, mówią: pójdę do pracy, od początku do końca wiem ile godzin przepracuje, jeśli dłużej pracuje więcej pieniędzy w danym miesiącu zarobię, i to wszystko naprawdę trzeba zmienić.

Mówił Pan o pustostanach. Czy mogłyby one być rozwiązaniem tej sytuacji? Żeby ludzie chcieli się sprowadzać na wieś?

Tak. Tak, bo dzisiaj wieś jest dobrym miejscem do życia. Warunek jest taki, że mądrze podzielimy to na taką wieść produkcyjną i wieś czysto mieszkalną. W tej części mieszkalnej nie powinny powstawać nowe inwestycje, nowe instalacje takie, które by psuły tak ten komfort życia. Ale jest też wieś produkcyjna i wtedy, jeżeli ktoś się decyduje na budowę domu, na zakup domu, a często to są ludzie, którzy przychodzą z dużych miast to powinni na początek, przy podpisaniu aktu notarialnego, złożyć stosowne oświadczenie, że oni wiedzą z czym to się wiąże, bo naprawdę spotykałem się zarówno w mojej pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, później w zarządzie województwa podlaskiego z przypadkami, że ktoś sprowadził się z miasta, kupił w okazyjnej cenie działkę, czy gotowy dom no i od pierwszego dnia kiedy zamieszkał rozpoczynały się problemy.

Pisanie donosów, skarg, składanie jakiś petycji żeby zablokować, zatrzymać produkcję. Nie da się tego zrobić, więc dobrze by było to uregulować. Pamiętam moje debaty z ministrem Jurgielem, który mówił, że trzeba żeby były plany zagospodarowania przestrzennego na wsi, żeby to wszystko było uporządkowane. Do dziś nie zostało to naprawione.

Tych wyzwań jest dużo, ale wiem, że Polskie Stronnictwo Ludowe jako Trzecia Droga daje gwarancję, że mamy naprawdę wielu wspaniałych fachowców, osób, które znają się na tych tematach i pracując wiele lat w różnych instytucjach udowodnili, że da się to zrobić, tylko potrzebne są po pierwsze chęci, a w drugiej kolejności też nie mogą to być decyzje stricte polityczne. Wszystkie decyzje, także decyzje merytoryczne powinny wynikać z konsultacji z fachowcami, z ekspertami.

To pokazała chociażby komisja do spraw zbadania afert zbożowo – drobiowej, której przewodniczyłem, że osoby powoływane na stanowiska eksperckie, stanowiska doradców nie były od pierwszego dnia słuchane. To po co, w ogóle, zatrudniać osobę i powoływać na takie stanowisko, jak się nie wykorzystuje tego potencjału?

Już dzisiaj należy także wzmocnić głos Izby Rolniczej i środowisk rolnych, związków zawodowych, organizacji branżowych, żeby ten głos był słyszalny i słuchany. Powinniśmy słuchać ludzi, którzy na codzie się tym zajmują i wtedy jest szansa, że projekt, który zostanie już przeprowadzony przez Sejm, który zostanie ostatecznie czy ustawą czy rozporządzeniem, wprowadzony do życia, będzie naprawdę zgodny z tym, o co wnioskują i na co czekają polscy rolnicy.

Trzeba wrócić do tego dialogu z rolnikami. Nie może być tak, że minister, ten czy inny, będzie ubierał kamizelkę danej organizacji związkowej, żeby tylko powiedzieć, że jestem z wami, a później przeprowadza się takie projekty, jakby chociażby piątka Kaczyńskiego, na którą od początku się nie godziliśmy, i tak naprawdę mało posłów udało się przekonać, że jest to szkodliwy projekt. Dopiero strajki rolnicze, blokady dróg, pokazały prawdziwy problem, jak to jak to wygląda u rolników i wtedy dopiero rządzący, ale też część opozycji przestraszyła się tego, że to może jednak zaszkodzić ich karierze i wycofali się szybko z tego.

Dzisiaj trzeba te wszystkie zmiany, o których mówię przeprowadzić. Trzeba zbudować silne Ministerstwo Rolnictwa. Zarówno jeśli chodzi o pracowników, jak i o kierownictwo.

Cały czas rolnicy, z którymi rozmawiamy na co dzień, mówią nam, że oni oczekują rozwiązań systemowych, nie chcą kolejnych dopłat, nie chcą kolejnych danin, chcą mieć pewność. Jakie rozwiązanie systemowe, najważniejsze Waszym zdaniem, moglibyście im zaproponować ?

Na pewno nie może być tak, że na każdym kroku do wszystkiego się dopłaca, bo właśnie najpierw są zaniechania, czy nie ma w ogóle podjętego tematu, a później

Jest tarcza. Tarcza do tarczy i kolejna tarcza. Dzisiaj właśnie systemowym rozwiązaniem jest to, że nabory, które chociażby ogłasza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są prowadzone w sposób cykliczny, uporządkowany, że rolnicy wiedzą, że w tym kwartale będzie taki nabór wprowadzony, w kolejnym kwartale inny, a dzisiaj jest mnóstwo naborów otwartych rolnicy otrzymują mnóstwo tak zwanych przedłużaczy, że decyzja zapadnie później, czasem dopiero wtedy kiedy środki z KPO popłyną.

Ogłasza się nabór na wymianę pokryć dachowych azbestowych, a później pisze się informacje do rolników, że tej decyzji nie będzie na razie, bo nie ma środków. Tak zresztą jak i w przypadku wniosków na budowę silosów, na wymianę słupów w plantacjach chmiel. Rolnik musi wiedzieć zawczasu co ma robić, jak to będzie wyglądać, a nie minister, który zapewnia rolników, że zboża nie warto sprzedawać, bo będzie droższe.

Dziękuję za rozmowę.