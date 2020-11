Stock chce budować nową gorzelnię

Spółka Stock Polska złożyła już do Urzędu Miasta w Lublinie wniosek o decyzję środowiskową na budowę nowej gorzelni.

Jak podaje Echo Dnia, Stock Polska chce przy ul. Spółdzielczej w Lublinie wybudować kolejną gorzelnię, która zwiększy zdolności produkcyjne zakładu do 100 tys. litrów spirytusu dziennie. Według założeń firmy inwestycja ma pochłonąć 120 mln złotych.



Nowa instalacja ma wytwarzać alkohol z żyta, pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Ma on być surowcem nie tylko do produkcji napojów wyskokowych, ale również m.in. płynów do dezynfekcji. Część spirytusu znaleźć ma zbyt i zastosowanie w rolnictwie oraz medycynie.



Firma przekazała do zaopiniowania Sanepidowi i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, z którego wynika, że nowy zakład nie będzie stwarzał żadnych uciążliwości dla mieszkańców.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa gorzelni miałaby ruszyć w przyszłym roku, a uruchomienie instalacji mogłoby nastąpić już w 2022r.