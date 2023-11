Wyczekiwana przez posiadaczy kredytów hipotecznych obniżka stóp procentowych nie została wprowadzona. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy pozostaną na tym samym poziomie. Jak przekonują analitycy raty i tak spadną. Jak to możliwe?

Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej zaskoczyła nie tylko analityków, ale przede wszystkim kredytobiorców, którzy spodziewali się kolejnej obniżki stóp procentowych.

Raty kredytów i tak spadną

Do tej, jednak, nie doszło. Analitycy jednak uspokajają. Raty kredytów i tak będą niższe. I to odczuwalnie. Jak to możliwe?

Raty kredytów hipotecznych spadną, ponieważ ich wysokość zależy od poziomu stawki WIBOR, a nie od stóp NBP. Stawka WIBOR 3M spadła natomiast w ostatnich tygodniach do poziomu 5,64 proc., a wiec jest już niższa niż stopa referencyjna NBP (5,75 proc.) — tłumaczy w portalu Bussiness Insider Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera.

Obniżki będą zależały nie tylko od wysokości zaciągniętego kredytu, ale też od okresu pozostałego do spłaty. Im wyższy dług i dłuższy okres kredytowania, tym bardziej odczuwalna będzie obniżka.

Rata nadal dwa razy wyższa niż początkowo

Przykładowo: rata kredytu opartego o WIBOR 3M, na kwotę 400 000 zł, udzielonego w listopadzie 2020 r. na 30 lat, rata spadnie z 3 135 zł do 2 851 zł, a więc o 284 zł.

Kiedy możemy spodziewać się zatem niższych rat? Wszystko zależy od rodzaju WIBORU, w oparciu o który mamy przyznany kredyt. Aktualizacja rat w przypadku WIBOR 3M odbywa się raz na 3 miesiące, a tych opartych o WIBOR 6M raz na 6 miesięcy. Oznacza to, że konsumenci odczuję je dopiero wiosną przyszłego roku.

Teoretycznie są powody do radości. W praktyce jednak należy pamiętać, że początkowa rata przy kredycie 400 000 zł wynosiła 1556 zł. Nawet po nadchodzącej obniżce obecne raty są niemal dwukrotnie wyższe niż w momencie zawierania umowy kredytowej.