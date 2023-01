Od godziny 9:00 jesteśmy obecni na zaplanowanym na całą dobę strajku organizowanym przez Agrounię i Polski Związek Rolny przed firmą Agrolok w Osieku w woj. kujawsko-pomorskim. Jakie są postulaty protestujących? Czego oczekują rolnicy? Co skłoniło ich do wyjścia na ulicę?

Rolnicy w kilku miejscach w kraju rozpoczęli dziś strajk przeciwko niekontrolowanemu importowi płodów rolnych z Ukrainy. Podkreślają, że na tym procederze tracą nie tylko gospodarstwa rodzinne, ale i wszyscy konsumenci, do których trafiają produkty spożywcze wątpliwej jakości.

To nie jest pomoc Ukrainie

Kamil Kalita z Agrounii zaznacza, że import ukraińskich płodów rolnych to problem już nie tylko coraz większej liczby rolników, ale i konsumentów. Podkreśla, że kupując żywność nie mamy kontroli nad tym, co do niej trafia.

- My nie jesteśmy przeciwko Ukraińcom, ale to, co robią firmy takie jak Agrolok w tej chwili, to nie jest pomoc ukraińskim rolnikom, tylko zachodnim korporacjom, które uprawiają ukraińską ziemię. To nie ma nic wspólnego z pomocą Ukrainie podczas wojny. Firma Agrolok, podobnie jak inne firmy, wykorzystała tą sytuację i zboże, które miało trafić do potrzebujących w krajach trzeciego świata, zostało w naszym kraju. To jest zboże, które jest uprawiane z użyciem środków ochrony roślin, które są dawno zakazane w Unii Europejskiej. Nikt tego nie kontroluje na pozostałości. To wszystko trafia do naszych pasz, nasze zwierzęta to jedzą i później do sklepów trafia takie mięso. Tak samo będziemy jeść chleb z tego zboża – dodaje Michał Dams z Polskiego Związku Rolnego.

Postulaty rolników

- Mamy listę postulatów do naszych rządzących. Kontrola jakościowa i ilościowa zbóż i innych płodów rolnych przyjeżdżających z Ukrainy na pozostałości zakazanych środków ochrony roślin. Kaucja na przewóz zbóż przez Polskę, żeby firmy nie wykorzystywały dłużej tej sytuacji, powinna być bardzo wysoka kaucja, która będzie zwracana po udokumentowaniu wywiezienia z Polski. Wnioskujemy o stworzenie akredytowanych laboratoriów w każdym powiecie, żeby rolnik nie był oszukiwany na parametrach. Ochrona przed nadmiernym importem produktów rolnych zza granicy, nie tylko ze wschodu. Lokalne produkty rolne w sklepach wielkopowierzchniowych, żeby mniejsi rolnicy mieli gdzie sprzedawać, a sklepy żeby nie woziły po całej Polsce tego, co można kupić lokalnie – mówi Michał Dams.

Strajkujący przygotowali postulaty, których spełnienia oczekują, fot. Maciej Sacha

Konieczne kontrole

Często poruszanym tematem podczas spotkania są konieczne kontrole płodów rolnych wjeżdżających do Polski. Rolnicy podkreślają, że na Ukrainie stosuje się środki ochrony roślin zakazane w Unii Europejskiej, których pozostałości trafiają dziś do polskiej żywności.

- Państwo w tej materii powinno rozpoznać narzędzia i dokonać odpowiednich kontroli. Jeśli minister mówi, że nie ma możliwości takiej kontroli, to należy takie prawo stworzyć, żeby działać skutecznie. To rząd tworzy prawo, a nie firmy prywatne. Jedna z firm paszowych po zbadaniu kukurydzy przywiezionej z Ukrainy potwierdziła wyniki badań na mykotoksyny, że są one zwiększone 10-krotnie. Mykotoksyny będą doprowadzały do chorób wymion u krów. Rolnicy kupując takie pasze będą mieli problemy weterynaryjne, a następnie zarzuci się im, że w mleku są antybiotyki – mówi Kamil Kalita.

- Rząd ma narzędzia różnego rodzaju. Choćby system SENT przy przewozie paliw. Co za problem, żeby pod ten system podłączyć kolejne towary? Można by je bardzo łatwo kontrolować. W przypadku paliw udało się, ale tam chodziło o akcyzę i pieniądze, które bezpośrednio rząd tracił. Pod taki system można by podpiąć też przewóz zboża, to nie byłby duży koszt, tylko trzeba po prostu chcieć – dodaje Michał Dams.

Spotkanie z ministrem i premierem

- Kilka dni temu odbyło się spotkanie związków rolniczych z premierem, na które Agrounia nie została zaproszona. Po tym spotkaniu protesty zaplanowane przez Solidarność zostały odwołane. Zostały zapowiedziane symboliczne dopłaty do paliwa, chodzi o zwrot podatku akcyzowego. Solidarność sprzedała się za złoty dwadzieścia – mówi Łukasz Rykaczewski z Agrounii.

Strajk w Osieku będzie trwał 24 godziny, fot. Maciej Sacha