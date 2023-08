Referendum strajkowe pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie powtórzone. Przyczyną są problemy techniczne.

Komisja Zakładowa postanowiła unieważnić głosowanie, wydłużyć termin przeprowadzenia referendum i powtórzyć głosowanie.

Problemy techniczne zablokowały referendum

Głosowanie online w referendum miało miejsce po raz pierwszy w Polsce. Nigdy też system na którym przeprowadzaliśmy głosowanie nie obsługiwał tak dużo głosujących. To spowodowało liczne problemy, których nie można było przewidzieć wcześniej. Wystąpiły problemy nie zależne od nas i na szczęście nie od naszego systemu głosowań. Największym problem jest blokada antyspamowa przez firmy dostarczające pocztę, z której korzystają nasi pracownicy- napisano w oświadczeniu. - Niestety do wielu pracowników nie poszedł przez to link do głosowania. Nie wszystkie serwery też powiadamiały nasz system, że mail nie dotarł do adresata. Nie możemy więc prawidłowo zweryfikować, kto otrzymał maila a kto nie. Bez takiej weryfikacji nie możemy ponownie przesłać maila.

W związku z tym Komisja Zakładowa postanowiła przedłużyć termin przeprowadzenia referendum do dnia 25 sierpnia 2023 r. i przeprowadzić ponowne głosowanie.

Dokładny termin rozpoczęcia głosowania zostanie podany już wkrótce. Ze względu na ww. problemy wysyłka linków do głosowania będzie odbywać się partiami i potrwa dwa dni. Każdy będzie miał 7 dni na oddanie głosu.

O co chodzi związkowcom?

Spór pomiędzy związkowcami, a ARiMR trwa od dwóch lat. Pracownicy upominają się o wyższe wynagrodzenia, adekwatne do ciągle rosnących obowiązków. 16 czerwca dwa działające w ARiMR związki podjęły uchwałę w sprawie przeprowadzenia strajku. Zgodnie z obowiązującym prawem strajk musi być poprzedzony referendum strajkowym. Referendum ma zostać przeprowadzone online, za pomocą systemu do głosowań stosowanego w NSZZ Solidarność, między innymi do przeprowadzania wyborów.

Postulat 1. Podwyżki w wysokości 800 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR.

Postulat 2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

Postulat 3. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto.

Postulat 4. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

Postulat 5. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce na pracownika.

Postulat 6. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.

Postulat 7. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

Postulat 8. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.

Postulat 9. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Od wyniku referendum będzie zależało wprowadzenie w życie akcji protestacyjnej. Póki co obowiązuje pogotowie strajkowe.