Debata przyszła do Prezesa, ale Prezes udał, że jej nie widzi. Rolnicy zgromadzeni przy Agrounii pojawili się pod szkoła w Przysusze, gdzie odbywała się konwencja PiS-u, jednak reakcji ze strony Jarosława Kaczyńskiego nie było. Reagowali natomiast zabezpieczający imprezę ochroniarze. W Przysusze było przez chwilę bardzo gorąco.

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Jest intensywnie, głośno i brutalnie. Przeprowadzona w TVP debata liderów partii politycznych wzbudziła dużo emocji - głównie za sprawą wielkiego nieobecnego - Jarosława Kaczyńskiego.

Decyzja ta wywołała całą lawinę komentarzy. W zależności od strony politycznej od bardzo przychylnych, po skrajnie negujące decyzję Prezesa.

Debata przyszła do Prezesa

Jasnym było, że liderzy opozycyjni nie zostawią sprawy bez komentarza. Krok dalej poszedł Michał Kołodziejczak. Lider Agrounii pojawił się w poniedziałek w Przysusze, gdzie odbywała się konwencja przedwyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Celem lidera Agrounii było zadanie pytań Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Wydarzenia relacjonowaliśmy dla Was na bieżąco. Dzisiaj pokażemy Wam niepublikowane dotąd filmy, w których możecie zobaczyć jak ochroniarze próbują poskromić przedstawicieli Agrounii, którzy chcieli wejść na spotkanie z premierem.

Już na wjeździe do Przysuchy okazało się, że spotkanie nie dojdzie do skutku. Wszystkie ulice wokół szkoły były zamknięte. Samochód, którym miał podróżować Michał Kołodziejczak już na wjeździe do miasteczka został zatrzymany i skontrolowany. Okazało się jednak, że lider Agrounii przyjechał na miejsce innym autem, które niezauważone przez policję przemknęło do centrum miasta.

Pięć pytań do Kaczyńskiego

Kołodziejczak przyjechał do Przysuchy z pięcioma pytaniami, które jak zapewniał, chciał grzecznie i bez robienia afery zadać Jarosławowi Kaczyńskiemu.

1. Kiedy ujawnią listę firm importujących zboże?

2. Dlaczego oddali handel supermarketom? (W programie mieli coś całkiem innego).

3. Dlaczego za ich rządów hodowla świń w Polsce upadła?

4. Dlaczego nie zrobili retencji wody?

5. Dlaczego postawili na tylu niekompetentnych ministrów rolnictwa, a cala ekipa z tego ministerstwa nie ma nawet podstawowej wiedzy o rolnictwie i wsi (Kowalski)?

Pytań samemu Kaczyńskiemu, Kołodziejczak oczywiście nie miał szansy zadać. Zarówno on, jak i bardzo duża grupa ludzi, która mu towarzyszyła nie została wpuszczona za bramki.

Proszę, żebyśmy mogli wejść i zadać pięć pytań prezesowi Kaczyńskiemu, grzecznie - mówił do ochroniarzy Kołodziejczak, gdy ci zamykali bramy.

Ci jednak byli niewzruszeni. Fakt, że Kołodziejczak ze swoją świtą nie zostali wpuszczeni ochrona argumentowała przepisami przeciwpożarowymi. Jednocześnie na teren szkoły nadal wchodzili ludzie.

Sam system dobierania osób, które zyskały szanse na wysłuchanie Prezesa wzbudzał wiele wątpliwości. Nie wpuszczano ludzi, którzy byli wpisani na listy, odsyłano z kwitkiem okolicznych mieszkańców, którzy chcieli wejść na spotkanie, a jednocześnie wpuszczane były osoby, które nie dokonały formalnego zgłoszenia. W ten sposób na salę udało się dostać jednej z członkiń Agrounii, Karinie Kozłowskiej, która koniec końców z sali została brutalnie wyniesiona.

Przyznać trzeba, że Prezes nie miał się czego obawiać. Liczba policjantów, którzy zabezpieczali wydarzenia była imponująca.

Tak nie można ludzi traktować! Człowiek jechał 300 km i nie chcecie nas wpuścić? Tak nie można ludzi traktować! Nie wpuszczacie obywateli na normalne, otwarte spotkanie! Nie jest wam wstyd? - denerwowała się Ewelina Visnevska, kandydatka startująca w wyborach z list Agrounii.

Ochrona była jednak nieugięta. Do spotkania z prezesem PiS-u nie doszło.

Gdybyśmy chcieli tę bramę sforsować, to byśmy to zrobili, ale przepychać się z władzą, która i tak odejdzie w poniedziałek? Przepychać się z ludźmi, których symbol władzy, czyli zaciśnięte pięści tu na bramie pokazaliśmy? To jest ich symbol - mówił Kołodziejczak.

Przed szkołą zostali rozczarowani obywatele

Czego Michał Kołodziejczak spodziewał się jadąc do Przysuchy? Czy tego, że faktycznie uda mu się zadać pytania szefowi Prawa i Sprawiedliwości? Czy raczej chciał pokazać, że na spotkanie z przedstawicielami obecnej władzy nie ma szansy?

Obrazek, na który patrzyliśmy był wyjątkowo smutny. Nie chodzi nawet o Kołodziejczaka, bo zignorowania jego zrywu należało się spodziewać. Ale od bram szkoły odbijali się też zwykli obywatele, którzy przyszli zobaczyć swojego lidera.

Widzi Pani, nie wpuścili mnie - mówiła smutno starsza Pani. - Przyszłam na piechotę kawał drogi, a oni mnie nie wpuścili - staruszka nie kryła żalu. - Chciałam tylko posłuchać Kaczyńskiego na żywo. Od lat na niego głosuję.

Na pytanie, czy w nadchodzących wyborach również postawi krzyżyk przy nazwisku prezesa PiS mówi, że tak. A jednocześnie dodaje, że nie sądziła, że odejdzie stąd z kwitkiem.

Takie wydarzenie, taka okazja i nie pozwolili mi go zobaczyć - mówiła sama do siebie odchodząc.

Przy bramie stało około stu osób. Nie tylko przedstawiciele Agrounii, ale też szarzy obywatele, którzy chcieli wziąć udział w spotkaniu.

Niech mi Pan pozwoli wejść - negocjował około pięćdziesięcioletni mężczyzna. - Jak mam zdecydować, że chcę głosować na PiS, skoro nie dajecie mi wejść i dać się przekonać, czy to co mówią to nie tylko puste słowa? Nie pozwolicie mi ich posłuchać? W imię czego?

Mężczyzna przez kilka minut mówił do ochroniarza, który zdawał się go w ogóle nie słuchać. Nie ma cię, na liście nie wchodzisz, tyle. Nie ważne jaki masz zamiar. Nie ważne, że przeszedłeś szczegółową kontrolę policyjną. Nie i już.

Czego się boicie? - dopytywał mężczyzna. - Pytań? Ludzi? Przecież jesteśmy waszymi potencjalnymi wyborcami.

Szczęśliwcy, którym udało się wejść do środka, jeszcze stojąc w kolejce obserwowali cała sytuację zdziwieni. Co jakiś czas trafił się ktoś odważniejszy, kto wykrzykiwał w stronę Michała Kołodziejczaka i jego ludzi obraźliwe określenia. Jednym z takich ludzi był m.in. Tomasz Kalinowski, który dał się poznać jako rzecznik ONR. On został na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim wpuszczony.

Prezesa na spotkanie z wyborcami wprowadzono tylnymi drzwiami. Podobnie z sali wyszedł. Z dala od tłumu, który czekał na niego jeszcze przy wejściu.

Także podczas konwencji zachował kamienną twarz, pomijając milczeniem wydarzenia przed szkołą. Jakby chcąc zaczarować rzeczywistość. Jakby chciał widzieć wokół siebie tylko same przyjazne twarze.

Obserwując wczorajsze wydarzenia w Przysusze na myśl przychodzi stara, ludowa piosenka, w której padają słowa "wysokie płoty tato grodził". Tylko w tym przypadku nie był to tato, a grupa rosłych ochroniarzy, a w roli Kasi wystąpił sam Jarosław Kaczyński.