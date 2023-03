Północne stany USA i większość terytorium Kanady borykają się z inwazją "superświń", które pustoszą pola uprawne i lasy.

Mianem tym określono hybrydy świni domowej i dzika, które nabyły „nadnaturalnych” cech – donosi brytyjski "The Guardian". „Superświnie” to efekt wcale nie ucieczek świń hodowlanych z gospodarstw, a w głównej mierze działalności myśliwych, którzy celowo w latach 80. krzyżowali dziki i rasy świń hodowlanych, by uzyskać większe zwierzęta. Chodziło o to, by były łatwiejsze do odstrzału i dawały więcej mięsa.

Na wolności wskutek naturalnej selekcji, powstała hybryda wzmocniła cechy, które pozwalają jej przetrwać w środowisku. Te świniodziki osiągają wagę do nawet 300 kg, mają długie szable i gęstą sierść. Niestraszne im ekstremalne zimy na północy, bo kopią sobie gniazda w głębokim śniegu. Trzymają się z dala od ludzi i są trudne do wytropienia.

Zagrożenie dla upraw i zwierząt

Te wielki zwierzęta niszczą uprawy na polach, zanieczyszczają zbiorniki wodne kałem i moczem, ale też zagrażają lasom i rodzimym gatunkom fauny i flory. Polują nawet na mniejsze lub młode zwierzęta, także drapieżne. Warto zauważyć, że dziki nie występowały naturalnie w przyrodzie Ameryki Północnej. Również zostały importowane z Europy.

Nowa krzyżówka dzikich świń stanowi tym większe zagrożenie. Również dla hodowców trzody, bowiem świniodziki mogą też roznosić choroby, a ich populacja gwałtownie rośnie i rozprzestrzenia się.

Mówi się obecnie o 6 mln sztuk „superświń”. Szacuje się, że tylko w USA dzikie świnie powodują szkody na 1,5 miliarda dolarów rocznie. Już teraz farmerzy płacą krocie myśliwym za odstrzały tych zwierząt. Do ich zwalczania używa się nawet śmigłowców, dronów i broni maszynowej.