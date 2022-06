Choć wydawałoby się ze susza zelżała to nadal jest ona stwierdzana w 9 województwach. Dotyczy 4 gatunków uprawnych: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek oraz krzewów owocowych.

Jest już opublikowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB drugi raport suszowy. W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -76 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 12 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V).

Źródło: IUNG-PIB

Największy deficyt utrzymuje się w Wielkopolsce

Deficyt wody dla roślin uprawnych nadal występował w całym kraju. Największe niedobory wody notowano na terenach Pojezierza Wielkopolskiego od -140 do -149 mm. Nieco mniejszy deficyt wody od -120 do -139 mm występował na Pojezierzach: Wielkopolskim, Słowińskim, Pomorskim oraz Mazurskim, na Nizinie Wielkopolskiej oraz na Żuławach i Kujawach. Na dużym obszarze Polski północno-wschodniej oraz na Polesiu Lubelskim niedobory wody wynosiły od -100 do -119 mm. Natomiast na południowo-wschodnim obszarze kraju niedobory te były mniejsze od 0 do -100 mm.

Susza występowała w czterech uprawach:

Zbóż jarych,

Zbóż ozimych,

Truskawek,

Krzewów owocowych.

Susza w zbożach jarych oraz ozimych

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 146 gminach (5,89% gmin Polski). Stwierdzono ją także w zbożach ozimych. Notowano ją w 69 gminach (2,79% gmin Polski).

Susza w truskawkach i krzewach owocowych

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach truskawek. Notowano ją w 21 gminach (0,85% gmin Polski) oraz w uprawach krzewów owocowych. W tych uprawach notowano ją w 2 gminach (0,08% gmin Polski).

Gdzie najwięcej popadało w maju?

Jak czytamy dalej w raporcie, w pierwszej dekadzie maja opady atmosferyczne na terenie całego kraju były bardzo małe wynoszące poniżej 5 mm, tylko punktowo były nieco większe wynoszące 20 mm. W drugiej dekadzie tego miesiąca w dalszym ciągu w południowej Polsce notowano brak opadów. Natomiast na obszarze Niziny Wielkopolskiej opady były już większe od 10 do 35 mm oraz na Pojezierzu Mazurskim gdzie wynosiły od 10 do 25 mm. Na pozostałym terenie kraju notowano opady od 5 do 10 mm.

Trzecią dekadę maja charakteryzowało duże zróżnicowanie opadów na terenie Polski. Niskie opady od 5 do 20 mm notowano w Beskidach, Pogórzu Karpackim, Kotlinie Sandomierskiej na Wyżynie Lubelskiej oraz na Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej. Natomiast stosunkowo wysokie opady od 30 do 70 mm wystąpiły na Pojezierzach Mazurskim i Pomorskim.