W kraju są miejsca, gdzie od dwóch miesięcy nie spadła nawet kropla wody. Rolnicy wieszczą olbrzymie straty i wzrosty cen żywności. Podobne zdanie maja na ten temat eksperci i analitycy rynków rolnych.

W trzecim okresie raportowania IUNG wskazał że zagrożenie suszą rolniczą na obszarze północnej Polski jest zdecydowanie większe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Odnosząc się tylko do tego okresu raportowania (11kwi-10cze) można zauważyć, że jest to największy zasięg zagrożenia suszą od 2018 (choć mniejszy niż wówczas), w którym odnotowano spadki krajowej produkcji zbóż aż o 16% r/r. Tendencja jest jednak niekorzystna, gdyż obszar zagrożony suszą zwiększa się – mówi Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynku rolno - spożywczego PKO BP. - Trudno obecnie wyrokować jakie ostatecznie straty odnotuje sektor rolny, gdyż dużo zależeć będzie od przebiegu pogody w najbliższych tygodniach - dodaje.

Czy w związku ze spadkiem plonów musimy spodziewać się podwyżek cen w sklepach? W rozmowach, które przeprowadzaliśmy kilka dni temu, przeważał głos, że wcale nie musi się tak stać, gdyż - poprzez otwarcie granicy z Ukrainą może się okazać, że braki w naszej produkcji zostaną wyrównane przez zboże zza wschodniej granicy. Podobnego zdania się także eksperci.

Ewentualne straty produkcyjne w warunkach obniżających się cen w rolnictwie oznaczałyby wyraźne pogorszenie koniunktury w tym sektorze. Mniejsze zbiory w Polsce nie muszą jednak skutkować wzrostem cen np. zbóż, gdyż tu zmienność warunkowana jest w większym stopniu produkcją u innych kluczowych eksporterów - podkreśla Dziwulski. - Jednak na zagrożenie suszą wskazuje się także w innych krajach europejskich, m.in. we Francji, co ma już odzwierciedlenie we wzrostach notowań cen zbóż w ostatnich tygodniach -dodaje.