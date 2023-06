Na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo nic nie oddziałuje równie mocno jak właśnie susza, czego jednym z efektów jest stopniowe pustynnienie naszego kraju.

Pamiętajmy o tym nie tylko dziś 17 czerwca br., ale każdego dnia, by przeciwdziałać katastrofie, póki to jeszcze możliwe.

Z raportu Copernicus Climate Change Service wynika, że średnie opady w 2022 roku oscylowały poniżej średniej z wielolecia 1991-2020.

Przedstawione wyżej dane to tylko jedne z wielu wskazujących na tendencję pogłębiającej się w Polsce suszy znajdującej się już w trzecim stadium. Nie dotyczy nas już bowiem susza atmosferyczna (zbyt małe opady deszczu) czy rolnicza (zbyt mała wilgotność gleby), ale hydrologiczna, czyli długotrwałe obniżenie ilości wody w jeziorach i rzekach.

Ostatnimi czasy media coraz częściej podają informacje o alarmująco niskiej ilości wody w polskich rzekach, a synoptycy wydają ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie publikuje raporty dotyczące sytuacji polskich rzek. Na ich platformie – Stop suszy! – można na bieżąco podglądać wyniki ze stacji pomiarowych i śledzić w trybie ciągłym coraz bardziej pogarszającą się sytuację w Polsce, której efekty widać w na razie powolnym, pustynnieniu Polski. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już rok temu podała, że trawiące Polskę w ostatnich latach coraz dotkliwsze susze dodatkowo zwiększają zagrożenie pustynnieniem. Jest to szczególnie groźne, jeśli weźmie się pod uwagę dostępność zasobów wody w Polsce, która jest trzykrotnie mniejsza niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Mało kto zdaje sobie sprawę z zalet, jakie posiadają mokradła, bez których nie wygramy z pustynnieniem – i to nie tylko na terenie Polski.

Mokradła bowiem to obszar nasycony wodą, który pochłania dwutlenek węgla, służy jako filtr dla gleby, powietrza i wody oraz, przede wszystkim, magazynuje wodę.

Pustynnienie natomiast to proces degradacji gleby, a co za tym idzie zmniejszenie jej produktywności gospodarczej i biologicznej. Jest ono realnym zagrożeniem, co potwierdzają szacunki Unii Europejskiej, która przewiduje, że 700 milionów ludzi zmieni miejsce zamieszkania do 2050 r. z uwagi na pustynnienie i jego skutki.