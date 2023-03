Magazyn wraz z tysiącami serów poszedł z dymem, Foto: Policja we Fryburgu

150 strażaków gasiło pożar w składzie słynnych serów Gruyère w Szwajcarii.

Olbrzymi pożar wybuchł w kompleksie budynków firmy spożywczej w Vuisternens-en-Ogoz, w powiecie Sarine w kantonie Fryburg w Szwajcarii. Ogień strawił doszczętnie magazyn, w którym znajdowało się 11 000 wielkich kół słynnego szwajcarskiego sera Gruyère. Żywioł pochłonął także budynek pakowalni - podaje rolniczy portal Schweizer Bauer.

Z budynku w porę ewakuowano kilkudziesięciu pracowników. Żaden nie odniósł obrażeń, ale siedem osób nawdychało się gryzącego dymu i wymagało pomocy lekarskiej. Gęsty, gryzący dym utrudniał też działania strażakom. Służby zaapelowały do mieszkańców wsi, by szczelnie zamknęli drzwi i okna, pozostali w domach, oraz nie używali wody, która była potrzebna do gaszenia. Trzeba było również wstrzymać ruch na pobliskich drogach.

Wielkie szkody

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Przyczyny pożaru są badane. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji, źródłem pożaru mogła być instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku magazynowego.

Rozmiary strat nie są jeszcze znane, ale będą ogromne. Wiadomo, że kompletnie spalony został budynek magazyn oraz 11 tysięcy kół sera z różnych wytwórni. Zniszczona jest również hala opakowań. Z tego powodu zatrudnienie stracić ma ponad 20 pracowników działu pakowania.