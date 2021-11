Australijscy rolnicy liczą straty po powodzi, a te mogą być katastrofalne

Rolnicy z Doliny Lachlan powoli zaczynają liczyć straty po przejściu fali powodziowej. Niektórzy z nich wiedzą już, że zniszczenia upraw sięgają dziesiątek milionów dolarów. Niekorzystną sytuację potęguje fakt, że na najbliższy weekend zapowiadane są deszcze.

- Tu wszędzie była trawa łąkowa, dobra do wypasu zwierząt. Teraz jest całkowicie zniszczona - mówił portalowi abc.news Laurie Norris.

Rolnik przemierza swoje hektary konno - to teraz jedyny i najlepszy sposób poruszania się po grząskich i rozmokłych gruntach. Straty w jego gospodarstwie dosięgły także upraw lucerny prawie gotowej do zbioru. - To miała być nasza pasza dla zwierząt na następne 12 miesięcy. Teraz będziemy zmuszeni do zakupu - powiedział.

Laurie Norris jest tylko jednym z wielu rolników, który z trwogą oceniają szkody po przejściu fali wezbraniowej na rzece Lachlan w Nowej Południowej Walii. Łagodna wiosenna pogoda w całym stanie opóźniła żniwa, a więc żadne uprawy nie zostały zebrane z pól przed nadejściem powodzi.

Dalej w dół rzeki woda już wylewa się z rzeki, zalewając tysiące hektarów pól pszenicy, które były zaledwie kilka dni przed żniwami. Jest to tym bardziej niepokojące dla tamtejszych rolników, ponieważ najwieksza fala powodziowa jeszcze tam nie dotarła. - To jest frustrujące. Wydaliśmy na te uprawy każdego centa, jakiego mogliśmy wydać, aby zmaksymalizować plony i skorzystać z wysokich cen towarów w tej chwili - mówi jeden z farmerów.

Rzeka osiągnęła w czwartek rano w Forbes poziom 10,53 m, czyli nieco poniżej poziomu fali powodziowej z 2016 roku. Jednak rolnicy z całego regionu twierdzą, że skutki powodzi dla ich nieruchomości i pól będą takie same, a być może nawet gorsze, niż te sprzed pięciu lat.

Rolnicy są również zaniepokojeni prognozami pogody na weekend, kiedy to przewidywane są opady deszczu w większej części stanu.

Wyangala, główna zapora w tym regionie, jest pełna, więc nadchodzący tydzień może być nerwowy dla rolników z doliny Lachlan.